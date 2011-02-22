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Politika

WULFF'TAN GÜL'E TEŞEKKÜR MEKTUBU ANKARA (A.A)

22 Şubat 2011 16:53

-WULFF'TAN GÜL'E TEŞEKKÜR MEKTUBU ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İran'daki iki Alman gazetecinin serbest bırakılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür mektubu gönderdi. Gül, 13-16 Şubat 2011 tarihlerinde İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde, Alman gazetecilerin serbest bırakılmasına yönelik temaslarda da bulunmuştu. Gül'ün ziyaretinin hemen ardından Tahran yönetimi, iki Alman gazeteciyi serbest bırakmıştı.   Almanya'da büyük yankı uyandıran gelişmeyle ilgili olarak Alman Cumhurbaşkanı Wulff, Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür mektubu gönderdi.  Alınan bilgiye göre Wulff, mektubunda şunları kaydetti: ''İki Alman gazeteciyi kurtararak Almanya'ya çok büyük bir dostluk yardımında bulundunuz. Bir gün Türkiye'nin yardıma ihtiyacı olursa ben de elimden geleni yapmaya hazırım. Dostluk ve yardımınız için size müteşekkirim.''

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