-WULFF: TÜRKİYE AVRUPA İÇİN BİR KAZANÇTIR TBMM (A.A) - 19.10.2010 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türkiye'nin canlı bir İslamı, modern bir devlet anlayışıyla bağdaştırdığını, hem Batıya hem de Doğuya baktığını belirterek, ''Batıya bağlı olan Türkiye, Doğuda aktif ve istikrara yönelen bir komşuluk politikası yürüten Türkiye, Doğu ile Batı arasında köprü olan Türkiye, Avrupa için bir kazançtır'' dedi. TBMM Genel Kuruluna hitap eden Wulff, Almanya'nın İsrail'e karşı da özel sorumluluklarının olduğunu ifade etti. Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda önemli değişiklikler gerçekleştiğini dile getiren Wulff, TBMM'de önemli kararlar alındığını ve bu çerçevede yasaların ve kurumların modernleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Özellikle son dönemde yapılan Anayasa reformunu ''büyük bir dikkatle izlediklerini'' belirten Wulff, ''Türkiye bu reformları gerçekleştirmek suretiyle AB standartlarına biraz daha yaklaşmıştır. Bu yolda devam etmeniz için size destek vermek ve sizi cesaretlendirmek istiyorum'' dedi. Türkiye'nin büyük bir fırsatının olduğuna inandığını dile getiren Wulff, ''Türkiye, İslam ve demokrasinin, İslam ve hukuk devletinin, İslam ve çoğulculuğun hiçbir karşıtlığının olmadığını gösterebilir. Türkiye, canlı bir İslamı, modern bir devlet anlayışıyla bağdaştırmaktadır. Türkiye, hem Batıya hem Doğuya bakmaktadır. Ortadoğu ve yakındoğu ile Türkiye'nin yüzyıllardan beri ekonomik ve kültürel ilişkileri mevcuttur. Batıya bağlı olan Türkiye, Doğuda aktif ve istikrara yönelen bir komşuluk politikası yürüten Türkiye, Doğu ile Batı arasında köprü olan Türkiye, Avrupa için bir kazançtır'' diye konuştu. Almanya'nın, Türkiye'nin AB'ye girmesini özellikle desteklediğini kaydeden Wulff, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin AB'ye giden yola devam etmesi özellikle desteklenmektedir ki bu yol Büyük Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılmıştır. Biz Türkiye'nin AB'ye olan katılım müzakerelerinin adil ve ucu açık biçimde yürütülmesine yönelik karara bağlıyız ve aynı şekilde Türkiye'nin de yükümlülüklerini yerine getirmesine bekliyoruz. Her iki ülke uzun yıllardan beri AB Konseyine üyedir. AB Konseyinin ilkeleri, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilkeleridir. İki ülke bunlara bağlıyız. Bu ilkeler arasında ayrıca dini azınlıklar ve kültürel çoğulculuk ilkesinin de yar aldığını görüyoruz. Almanya'da yaşayan Müslümanlar, kendi dini vecibelerini rahatça yerine getirmekte serbestler. Almanya'da sayıları artan camilerin sayısı da bunu göstermektedir. Aynı şekilde İslam ülkelerinde yaşayan Hristiyanların da kendi dinini rahatça yaşayabilmelerine hakları olduğuna inanıyoruz. Kendi ilahiyatçılarının eğitim görmeleri ve kiliselerinin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Her iki ülkede ve bütün ülkelerde aslında insanların dinlerinden bağımsız olarak aynı haklar ve fırsatlardan yararlanmaları gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de Hristiyanlığın uzun bir geleneğinin olduğunu görüyoruz. Hristiyanlık da şüphesiz Türkiye'ye aittir.'' -ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE KONUŞMASINI TAMAMLADI- Cumhurbaşkanı Wulff, bu hafta perşembe günü Tarsus'ta bir dini ayine katılacağından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Christian Wulff ''Türkiye'de yapılacak daha fazla kiliseyi ve bu kiliselerde ayinlerin yapılmasını destekleyenlerin sayısının da arttığını memnuniyetle görüyorum. Bu tür gelişmelerin gerçekten desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Avrupanın bir değerler topluluğu olarak anlayışında din özgürlüğü çok önemlidir. Farklı dinlerin birlikte barış içinde yaşamalarının bu dünyanın 21. yüzyıldaki en büyük görevlerinden olduğunu düşünüyoruz. Bu büyük gibi görünen görevin iyi niyetle ve saygıyla tahmin edeceğinizden çok daha kısa süre içinde çözülebileceğine inanıyorum'' diye konuştu. Almanya ve Türkiye'nin birlikte çok büyük başarılar elde ettiklerini belirten Wulff, kişisel olarak Türk-Alman dostluğuna giderek daha büyük bir ağırlık vermek istediğini söyledi. Wulff, ''Hep beraber ekonomik açıdan güçlü, insancıl, 21. yüzyılda barışın hakim olduğu bir dünya için birlikte mücadele edelim'' dedi. Wulff, sözlerini, Atatürk'ün ''Yurta Barış Dünyada Barış'' sözünü Türkçe söyleyerek tamamladı.