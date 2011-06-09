-WTTC: TÜRKİYE TURİZMDEN 71 MİLYAR DOLAR KAZANACAK ANTALYA (A.A) - 09.06.2011 - Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), uydu hesap yöntemini baz alarak, Türkiye'nin bu yılki turizm gelirinin 71 milyar dolara ulaşacağını öne sürdü. WTTC'nin rakamlarına göre, Türkiye 2001 yılında yabancı turistten 8,9 milyar dolar, doğrudan katkılardan 9,7 milyar dolar, diğer girdilerden 9,9 milyar dolar olmak üzere toplam 28,5 milyar dolar kazandı. Konsey, bu yıl ise yabancı turistten 22,9 milyar dolar, doğrudan katkılardan 29,2 milyar dolar, diğer girdilerden 19,4 milyar dolar olmak üzere toplam 71,5 milyar dolar kazanılacağını öngörüyor. WTTC, 2021 yılı için ise yabancı turistten 39 milyar dolar, doğrudan katkılardan 56,6 milyar dolar, diğer girdilerden 43,4 milyar dolar olmak üzere 139 milyar dolar turizm geliri bekliyor. Turizmin, dünya Gayri Safi Milli Hasılası'na da yüzde 56'lık bir katkı sunmasını bekleyen WTTC, yabancı turist harcamalarının bu yıl ekonomiye, 5 trilyon 919 milyar dolar, 2021 yılında ise 9 trilyon 226 milyar dolar katkı sağlamasının öngörüldüğü bildirildi. Türkiye'nin turizm geliri ise resmi rakamlara göre, ortalama 23 milyar dolar olarak açıklanıyor. -''TURİZM EKONOMİSİNİN GERÇEK BOYUTU''- Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) Ar-Ge birimi de WTTC'nin verilerini inceleyerek, Türkiye'nin 2021 yılındaki turizm gelirinin de 141 milyar dolar olacağını belirledi. TUYED Başkanı Kerem Köfteoğlu, yaptığı açıklamada, WTTC uzmanlarının ''uydu hesap yöntemini (sattelite account)'' kullanarak 180 ülkeyi inceleyerek, bir anlamda dünya turizminin nabzını tuttuğunu söyledi. WTTC'nin rakamlarının, Türkiye'de ifade edilen turizm gelirleri 3 kat aştığına işaret eden Köfteoğlu, ''Akademisyenlerin bu konuyu ciddiyetle ele alıp incelemesinde yarar var'' dedi. TUYED Ar-Ge adına WTTC raporundan söz konusu bilgileri derleyen turizm araştırmacısı ve yazar Zafer Cengiz, uydu hesabında turizmin getirdiği tüm katkıların dikkate alınıp, daha gerçekçi ekonomik veriler elde edildiğini vurguladı. Türkiye'de yıllardır ele alınan yabancı turist gelirlerinin konunun yüzde 20-40'lık bölümünü oluşturduğunu hatırlatan Cengiz, ''Bunun ötesindeki iç turizm, ulaşım, tüketim harcamalarının yol açtığı 'doğrudan katkılar' yüzde 30'luk ek gelir sağlıyor. Yatırım ve diğer harcamaların oluşturduğu yüzde 50'lik kısım da eklenince, turizm ekonomisinin gerçek boyutuna ulaşıyoruz'' dedi.