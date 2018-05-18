WTO: Küresel ticaret 2. çeyrekte hız kesse de güçlü büyümeye devam edecek

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) küresel ticaretin ikinci çeyrekte güçlü büyümeye devam edeceğini, fakat hızın yavaşlayabileceğini söyledi.

WTO tarafından Perşembe günü yayınlanan Dünya Ticaret Görünümü Göstergesi (WTOI) bir önceki 102.3 düzeyinden 101.8 düzeyine geriledi. 100’ün üzerinde her değer ticaret büyümesinin devam ettiğine işaret ediyor.

WTO’dan yapılan açıklama örgütün son ticaret tahminlerini yayınladığı raporla tutarlı. WTO 12 Nisan’da ticaret hacminin 2017’deki yüzde 4.7’lik büyüme hızından 2018’de yüzde 4.4’e yavaşlayacağını öngörmüş, artan ticaret gerilimlerinin risk oluşturmaya devam ettiğini vurgulamıştı.

WTOI endeksinin açıklandığı raporda şu değerlendirme ve tespitlere yer verildi:

“WTOI’daki gerileme ihracat siparişlerindeki bileşen göstergelerdeki düşüşü yansıtıyor.

“Artan ticaret gerilimleri sebebiyle oluşan ekonomik belirsizliğe bağlı olarak hava kargolarda yaşanan düşüşler de bu gerilemede etkili oldu.”

WTOI göstergelerinde alt endekslerdeki hareket ise şöyle gerçekleşti: