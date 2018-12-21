WTO / Barradas: Su ürünleri sübvasyonunda anlaşmalıyız

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Müzakere Grubu Başkanı Roberto Zapata Barradas, su ürünleri sübvasyonunda bir anlaşmaya varılabilmesi için, delegasyon başkanlarına teknik uzmanlıklarını kullanarak fikir birliği sağlama çağrısında bulundu.

WTO Müzakere Grubu’nun 14 Aralık’ta gerçekleşen toplantısında, WTO üyeleri delegasyon başkanları su ürünleri sübvasyonu 2019 hedeflerine ulaşılması amacıyla bir anlaşmaya varılması için çabalarını arttırma kararına vardı.

Barradas, toplantıda şöyle konuştu:

“Direktif doğrultusunda yıl sonu-2019 başında yeni bir anlaşmaya varmamız gerektiğini ve bu noktaya ulaşmanın kolay olmadığını biliyoruz. Eğer bu anlaşmaya varma konusunda kararlıysak, taviz ve uzlaşmayı kapsayan rahatsız evreye geçmeliyiz.”

Üyeler, hem çevrenin korunması hem de insanların gıda güvenliği için su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini güven altına almak amacıyla bir anlaşmaya ulaşılmasının aciliyetine dikkat çekerek, Ocak ayından itibaren müzakere üslubuna geçilmesi konusunda desteklerini gösterdiler. Üyelerin birkaçı da, organizasonun güvenilirliği açısından, söz konusu müzakerelerde başarıya ulaşılmasının hayati değer taşıdığını vurguladı.

