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Ekonomi

WTO: ABD gümrük vergisi çok yönlü ticaret sistemine uygun değil

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Mart (DHA) – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergisinin “çok yönlü ticaret sistemine uygun olmadığı” uyarısı yaptılar

24 Mart 2018 15:37

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Mart (DHA) – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergisinin “çok yönlü ticaret sistemine uygun olmadığı” uyarısı yaptılar.
Avrupa Birliği’nin (AB) 28 üyesi de dâhil olmak üzere, Trump\'ın ek gümrük vergisi ve olası “ticaret savaşları” ile ilgili oluşan endişeleri görüşmek için, WTO’nun 40\'ın üzerinde üyesi, şirketlerin ticari çıkarlarının nasıl korunabileceği ve çok yönlü ticaret sisteminin öngörülebilirlik ve sürdürülebilirliği için bir araya geldi.
Toplantıda, daha önce Trump’ın vergi sistemi karşısında “eli boş durmayacağını” ve “çıkarlarını korumak için gereken önlemleri alacağını” vurgulayan Çin yetkilileri, ABD kararının Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve WTO Koruma Anlaşması’yla uyuşmadığının altını çizdi. Çin ayrıca, ABD’nin tek yönlü önlemlerden kaçınması, WTO kuralarına uyması ve çok yönlü ticaret sistemini takip etmesi gerektiğini vurguladı.
Rus yetkilileri de Çin’in önerilerini desteklerken, yeni vergi sisteminin WTO kuralları uyarınca “ABD’nin taahhüt ettiği sınırları” aştığını fakat konuyla ilgili ABD ile yapıcı diyalog için hazır olunduğunu dile getirdi.
Rusya ve Çin başta olmak üzere ABD’nin gümrük vergisinden etkilenen ve WTO’nun çok yönlü ticaret sistemi kurallarına uyulmasını destekleyen ülkeler arasında Türkiye, Japonya, Venezuela, Brezilya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Hong Kong, Çin, Singapur, Tayland, Pakistan, Norveç, Avustralya, Hindistan, El Salvador, İsviçre, Paraguay, Guatemala ve Kazakistan da yer aldı.
Toplantıda belirtilen endişeler ile ilgili ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, ABD’nin 1962 Ticaretin Genişletilmesi Yasası kapsamında, çelik ve alüminyumda küresel aşırı ithalatın ve koşullarının, \"ulusal güvenliği bozma tehditi içerdiği\"nin belirlendiğini ve bu nedenle vergi sisteminin bu tehdide yönelik getirildiğini vurguladı.

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