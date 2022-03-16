WTA yöneticisi: Rus ve Belaruslu sporcuların politik nedenlerden ihraç edilmesine karşıyım

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, Rus ve Belaruslu sporcuların politik olaylar nedeniyle turnuvalardan ihraç edilmesine karşı olduğunu söyledi.

İngiliz basınına konuşan Simon, Rusya'nın Belarus destekli Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle turnuvalara sadece tarafsız sporcu olarak katılabilen Rus ve Belaruslu tenisçilerin son dönemde büyük zorluklar yaşadığını belirterek, "Gelecek neler getirecek, bilemeyiz. Ama ülke liderlerinin politik kararları sonucunda sporcuların turnuvalardan ihraç edilmesine tamamen karşıyım" ifadelerini kullandı.

Devam eden yaptırım kararlarının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Simon, "Bu yaptırımların kaldırılmasını umuyoruz. Bence, istenmeyen çok fazla kötü sonuca yol açıyor" şeklinde konuştu.

Ülke ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacaklar

WTA, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Uluslararası Tenis Federasyonunu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimlerinden ay başında yapılan ortak açıklamayla, Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağı belirtilmişti.



Ülkelerinde uluslararası turnuva düzenlenmesine izin verilmeyen Belarus ve Rusya'nın, ITF üyeliklerinin askıya alındığı ve uluslararası takım turnuvalarından men edildiği duyurulmuştu.

Son olarak İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston, tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi Daniil Medvedev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemediğine dair "güvence" vermediği takdirde Wimbledon'dan men edilebileceğini söylemişti.

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