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Spor

WTA Finalleri’nde şampiyon Caroline Wozniacki

Danimarkalı tenisçi, Venüs Williams’a set vermeden kazandı

29 Ekim 2017 19:35

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen 2017 WTA Finalleri'nin şampiyonu, ABD'li Venus Williams'ı 2-0 yenen Danimarkalı Caroline Wozniacki oldu.

İlk kez 1972'de düzenlenen, 2013'ten bu yana da kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'nin 47'ncisi sona erdi

Singapur'daki turnuvanın finalinde, 5 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams ile 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki karşılaştı.

Açılış setinde 12 basit hataya imza atan Venus karşısında sadece 3 basit hata yapan Wozniacki, son üç oyununun karşılıklı servis kırmalarla geçildiği bu seti 6-4'le hanesine yazdırdı. Dünya 6 numarası ikinci sete de hızlı başlayarak durumu 5-0'a getirdi ve şampiyonluğa bir oyun kadar yaklaştı. Ancak bu andan sonra muhteşem bir geri dönüşe imza atan 37 yaşındaki Venus, sette skoru 5-4'e kadar getirmesine karşın 10. oyunda servisine tutunamadı ve Wozniacki bir buçuk saatin ardından maça nokta koyarak şampiyon oldu.

Daha önce 2010'daki finalde Belçikalı Kim Clijsters'a kaybeden Wozniacki, bu yıl Venus Williams'ı yenerek WTA Finalleri'nde ilk kez şampiyonluk yaşadı. Wozniacki, bu sezon ikinci, kariyerinin 27'nci tekler zaferini elde etti.

 

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