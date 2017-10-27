WTA Finalleri Beyaz Grup'ta son yarı final bileti Venus'ün oldu

Garbine Muguruza'yı set kaybetmeden mağlup eden Venüs Williams, Pliskova'nın ardından yarı finale yükselmeyi başaran ikinci isim oldu.

Gruptaki ilk iki maçını kazanarak yarı finali garantileyen Karolina Pliskova, son maçında Jelena Ostapenko'ya 6-3 ve 6-1'lik setlerle mağlup olurken, birer galibiyeti bulunan iki ismin mücadelesinde Garbine Muguruza'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle saf dışı bırakan Venus Williams, yarı final biletini alan ikinci isim oldu.

Açılış setinde ilk servislerinden %62 oranında puan çıkarabilen Muguruza karşısında tie-break öncesi oynanan son oyunda servis kırarak seti kazanan Venus, toplam 7 servis kırmaya sahne olan ikinci sette de rakibinin 17 basit hatasına karşılık sadece 7 basit hataya imza atarak 1 saat 43 dakika sonunda maça nokta koydu.

İlki 1999'da olmak üzere kariyeri boyunca katıldığı 5. kez WTA Finalleri'nde de yarı finale adını yazdırmayı başaran 37 yaşındaki Venus Williams, 2008 yılından sonra bu turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu kovalıyor.