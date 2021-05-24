WSJ: Vuhan'da laboratuvar çalışanları 2019'un Kasım ayında Covid benzeri semptomlarla hastaneye gitmiş

Daha önce yayımlanmayan bir ABD istihbarat raporunda Çin'in Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan 3 kişinin 2019'un Kasım ayında hastaneye gidecek kadar hastalandığının yazdığı belirtildi. Rapor, "virüsün laboratuvardan kaçmış olma ihtimalinin" soruşturulması konusundaki çağrıları artırdı.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre koronavirüsler ve diğer patojenlerle çalışmalarda bulunan merkezde çalışan bu üç kişi, "Covid-19 ve diğer sezonsal hastalıklara uygun semptomlar gösterdi".

Laboratuvar araştırmacılarının durumu hakkındaki istihbarattan haberi olan mevcut ve eski yetkililer, raporu destekleyen kanıtlar hakkında çatışan değerlendirmelerde bulundu. Bir kişi bu istihbaratın ABD'ye bir uluslararası partner tarafından verildiğini ve daha çok soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Başka bir kaynak ise istihbaratın daha güçlü olduğuna inandığını söyleyerek kanıtın çeşitli "kaliteli" kaynaklardan geldiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ün çıkış noktasını bulmak için bir soruşturma yürütüyor.

Birçok uzman SARS-CoV-2'nin 2019 Kasım civarında yayılmaya başladığına inanıyor. Vuhan'da ilk resmi vaka 8 Aralık 2019'da açıklanmıştı. Çin, salgının bir laboratuvarda başladığı iddialarını reddetmeye devam ediyor.