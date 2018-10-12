WSJ: Türkiye'nin ABD'li papazı bırakması bekleniyor

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Türkiye ile ABD arasında tarihin en büyük krizlerinden birine neden olan ve yaklaşık 2 yıllık tutukluluğun ardından ev hapsine alınan ABD'li papaz Andrew Brunson bugün bir kez daha hâkim karşına çıkacak. Brunson’ın yargılaması ABD basını tarafından da yakından takip ediliyor.

Amerikan NBC televizyonu ABD ve Türkiye arasında Brunson’ın serbest bırakılması konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia ederken; Wall Street Journal gazetesi de konuya ilişkin yayınladığı, 'Türkiye’nin ABD’li papazı cuma günü bırakması bekleniyor' başlıklı haberde, “Brunson’un dönüşü, ikili ilişkileri geliştirebilir ve ara seçimler öncesi Cumhuriyetçilerin işine yarayabilir” yorumunda bulundu.

TIKLAYIN - NBC: Türkiye ve ABD, Brunson konusunda gizli anlaşma yaptı

Brunson’ın 2016 yılında ‘terör suçlamasıyla’ tutuklandığı ve ardından ev hapsine alındığının hatırlatıldığı makalede, konuyla ilgili kişilerin “ABD ve Türkiye’nin Brunson’ın cuma günü muhtemelen serbest bırakılması ile bozulan ikili ilişkilerin toparlanmaya başlamasını umduğunu” aktardı. WSJ, ‘konuya yakın kaynaklar’ın Brunson hakkındaki bazı suçlamaların düşmesini ve Brunson’ın en fazla tutuklu kaldığı süreye sayılabilecek oranda hapis cezasına çarptırılmasını beklediğini bildirdi. “Bir kişinin Brunson’ın teknik zeminde de tahliye edilebileceğini” söylediği ifade edilen haberde “Her halükârda insanlar Brunson’ın pasaportunu geri almasını ve ABD’ye giden bir uçağa binmesini bekliyor” değerlendirmesine yer verildi.

Makalede “Brunson’ın serbest kalması, Ankara’nın kaybolan gazeteci konusunda Suudi Arabistan’a karşı Washington’ın desteğini aradığı hassas bir zamanda, Başkan Donald Trump ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir” yorumunda bulunuldu.

Brunson davasının ABD’de önümüzdeki ay gerçekleşecek Kongre seçimlerinde de etkili olaracağını kaydeden gazete konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Brunson’ın serbest kalması önümüzdeki ay yapılacak seçimlerde potansiyel bir Demokrat dalgayı dizginlemeye ve Kongre’nin kontrolünü elinde tutmaya çalışan Trump ve Cumhuriyetçi Parti için bir nimet olacak. Evanjelik Hristiyanların etkisi nedeniyle Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın özgürlüğünü öncelik haline getirdiler.”