NBC: Türkiye ve ABD, Brunson konusunda gizli anlaşma yaptı

T24 Haber Merkezi

Türkiye ile ABD'nin yaklaşık 2 yıllık tutukluluğun ardından ev hapsine alınan ABD'li papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılması konusunda gizli bir anlaşma yaptığı iddia edildi. NBC’nin haberine göre Beyaz Saray, Brunson’ın birkaç gün içinde ABD’de olmasını bekliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya dair bir soru üzerine rutin basın toplantısında NBC’nin haberinde yapıldığı iddia edilen anlaşma konusunda herhangi bir fikri olmadığını söyledi.

Üst düzey iki yetkili ile konu hakkında bilgilendirilen bir diğer kişinin verdiği bilgilere dayanan Carol E. Lee ve Courtney Kube imzalı haberde, Beyaz Saray’ın Brunson’ın birkaç gün içinde ABD’ye dönmesini beklediği kaydedildi.

NBC'nin haberinde söz konusu uzlaşmaya, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, geçen ay New York'ta yapılan BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Türk yetkililerle yaptıkları görüşmeler sırasında ulaşıldığı belirtildi.

"Beyaz Saray, Türkiye'nin anlaşmaya uyacağından yüzde 100 emin değil"

Haberde, varılan anlaşma uyarınca Brunson’ın hakkındaki suçlamaların bazılarının 12 Ekim’deki duruşmada düşürülmesinin ardından serbest bırakılmasının beklendiği ve bunun karşılığında da ABD’nin Türkiye’ye yönelik ekonomik baskıyı hafifletmeyi taahhüt ettiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan NBC’ye konuşan üst düzey yetkililerden biri, Trump yönetiminin ‘birkaç ay önce verdiği sözü tutmaması’ sebebiyle Türkiye’nin anlaşmaya uyacağından yüzde yüz emin olmadığını söyledi. Bir diğer yetkili de, “Papaz Brunson’ın masum olduğuna inanmaya devam ediyoruz ve cuma günkü duruşma Türk yargısına bir Amerikan vatandaşını serbest bırakmak için verilmiş başka bir şans” ifadelerini kullandı.