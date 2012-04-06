WSJ, Türkiye merkezli ölüm trafiğini ortaya çıkardı

Wall Street Journal gazetesi, içinde etken madde yerine aseton bulunan merdivenaltı kanser ilacının Türkiye’de Kırbaç Medikal adına kesilen naylon fatura ile İsviçre, İngiltere ve ABD’ye kadar ulaştığını belirledi



Vatan gazetesinin yer verdiği habere göre, Türkiye’de merdivenaltı olarak sahtesi üretilen kanser ilacı Avastin’in İstanbul’dan Mısırlı ve Suriyeli aracılarla İsviçre, Danimarka, İngiltere ve ABD’ye satıldığı ve binlerce kanser hastasının içinde tuz ve nişasta olan bu ilaçları yok yere kullandığı geçen ay ortaya çıkmış ve tüm dünyada bir panik yaşanmıştı. Dün ABD’de yeni ele geçirilen 120 kutu sahte ilaç, paniği bir kez daha büyüttü.

Roche tarafından üretilen ve 6 milyar dolarlık satış rakamıyla kolon, akciğer ve böbrek kanserlerinin tedavisinde çok önemli bir yeri olan ilaç ile ilgili olarak ABD’nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal dün geniş bir haber yayınladı. Buna göre sahte kanser ilacının kaynağı Türkiye’deki Kırbaç Medikal adlı bir şirket olarak belirlendi. Sahte ilaçların Türkiye’de üretildikten sonra bu firma aracılığıyla önce İsviçre’ye, oradaki firmanın aracılığında da İngiltere’ye ve ABD’ye gönderildiği ortaya çıktı.

Türkiye’den İsviçre’ye gönderilen ilaçların faturasını ele geçiren gazete, faturada bir adres ve şirket sahibi olarak Nurettin Kırbaç isminin bulunduğunu yazdı.

Naylon şirket çıktı

Wall Street Journal bununla da kalmadı. Belirtilen adrese muhabirlerini gönderdi. Ancak Kırbaç Medikal’in yerinde yeller esiyordu. Belirtilen adreste bir tekstil atölyesi vardı ve çalışanların ne Kırbaç Medikal’den ne de Nurettin Kırbaç’tan haberi vardı. Ticaret Sicil Kayıtları’nda da bu isimde bir şirkete rastlanmadı. Avastin ilacının içerdiği “Bevacizumab” etken maddesi, kanser tedavisinde kullanılan bir monoklonal antikor. Roche ve Genentech firmaları tarafından geliştirilen Altuzan kanser ilacının 100 miligramlık olanı 714.07 TL, 400 miligramı 2 bin 839 TL’den eczanelerde satılıyor. SGK, raporlu hastaların ilacını karşılıyor. VATAN’ın daha önce internette yaptığı aramada Türkiye’de Altuzan ismiyle satılan ilacın, bazı internet sitelerinde normal satış fiyatının yarısından da düşük fiyata satıldığı görülmüştü. İngiltere ve ABD merkezli olduğu görülen bu sitelerde normalde sadece Türkiye’de bu isimle satılması gereken Avastin ilacı Altuzan markası altında 690 dolardan (1170 TL) satılıyor. Ancak sitelerin görüntüsünden bile satılan ilacın sahte olduğunu anlamak mümkün.

Kanser hastaları için kişiye özel ilaç

Pfizer Global Araştırma ve Geliştirme Diagnostik Birimi Başkanı ve İdari Direktörü Dr. Hakan Şakül, ürettikleri kişiye özel ilacın tüm hücreleri değli sadece sorunlu hücrelere etki ettiğini bildirdi. Pfizer’in bazı akciğer kanseri hastaları için ürettiği kişiye özel ilacın ise tüm hücreleri değil, sadece sorunlu hücrelere etki ettiği için çok daha az yan etkisi olduğunu belirten Şakül, etkinliğin ise arttığını ifade etti.

Şakül, akciğer kanserinin tedavisinde kullanılması amacıyla Pfizer’in ürettiği ilacın, şu an itibariyle ABD, Hindistan, Kore, Japonya ve İsrail’de kullanıldığını, Türkiye’de ise ruhsat almak için önümüzdeki günlerde başvurularını yapacaklarını bildirdi.

İlacın, hiç sigara içmemiş veya çok az içip bıraktıktan sonra akciğer kanseri hastası olanların tedavisinde kullanıldığını belirten Şakül, ”Bu gruba geleneksel şekilde tedavi yapıldığı takdirde, tedaviye yanıt verme oranı yaklaşık yüzde 10 iken, bizim yaptığımız birinci ve ikinci fazdaki araştırma sonuçlarına yaklaşık yüzde 60-61 oranında yanıt verildi” ifadesini kullandı. Şakül, ilacı kullanan hastaların kemoterapi almasına gerek olmadığını da sözlerine ekledi.