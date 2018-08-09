WSJ: Türkiye ile ABD arasında anlaşma sağlanamadı, yeni yaptırımlar gelebilir

Rahip Andrew Brunson krizinin ardından ABD yönetiminin aldığı yaptırım kararlarını görüşmek üzere Washington’a giden heyet, dün ilk görüşmelerini gerçekleştirdi. Görüşmelerin başarısız geçtiğini ve anlaşma sağlanamadığını ifade eden ABD’li Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin yeni yaptırımları hayata geçirme noktasına geldiğini yazdı.

Cumhuriyet’in Wall Street Journal’dan aktardığına göre Trump yönetimi, Rahip Brunson’ı serbest bırakmayı reddeden Ankara’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Dion Nissenbaum imzalı makaleye göre, Türkiye’den giden heyetle görüşen ABD’li yetkililer, 2 yıldır terör suçlamalarıyla tutuklu bulunan ve yakın zamanda ev hapsine alınan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın derhal serbest bırakılacağına dair garanti elde edemedi. Makaleye göre bu durum ‘iki ülke arasındaki krizi derinleştirirken Trump yönetiminin yeni yaptırım adımları atmasının da zeminini oluşturdu.