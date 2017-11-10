WSJ: Türkiye, Flynn'le Gülen'i İmralı'ya kaçırma pazarlığı yaptı, 15 milyon dolar teklif etti

ABD'de, Rusya'nın son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller'in, Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye hükümetine teslim edilmesi karşılığında eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve oğluna milyonlarca dolar teklif edildiğine dair iddiaları da incelediği bildirildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Flynn ve aynı ismi taşıyan oğlu Michael Flynn'e bu iş için ödenebilecek ücret 15 milyon doları bulabilecekti. Gazete haberini adları açıklanmayan, "soruşturmaya yakın kaynaklara" dayandırdı.

Habere göre, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ajanları geçen yıl Aralık ayı ortalarında New York'ta "21" adlı bir kulüpte, Flynn ve Türkiye hükümetini temsil eden kişiler arasında Fethullah Gülen konusunun görüşüldüğü bir toplantıyla ilgili olarak en az 4 kişinin ifadesini aldı.

FBI'ın görüştüğü kişilerden biri, bu toplantıda Gülen'in kaçırılıp özel bir uçakla Türkiye'de, şu anda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kalmakta olduğu İmralı adasındaki özel cezaevine nakledilmesi teklifinin tartışıldığını öne sürüyor.

Robert Mueller söz konusu soruşturmayı, ABD'de geçen yıl yapılan başkanlık seçimleri öncesi Donald Trump'ın kampanya danışmanları ile Rusya arasındaki ilişkiler hakkındaki incelemelerinin bir parçası olarak yürütüyor. Mueller'in sözcüsü WSJ'deki haber ile ilgili olarak yorum yapmadı. Gazete, görüş almaya çalıştığı Flynn ve oğlunun avukatlarının da yorum yapmaktan kaçındıklarını yazdı.

'Aralık toplantısı'

WSJ'nin haberine göre, söz konusu teklifle ilgili iddiaları dile getiren kişiler, Aralık ayındaki toplantıda bulunmadıklarını ve teklifle ilgili olarak Flynn ya da yardımcılarından doğrudan bilgi edinmediklerini söylüyorlar.

Gazete, toplantıyla ve FBI soruşturmasıyla ilgili bilgi veren kişilere dayanarak, Mueller'in soruşturmasının bu teklifle ilgili incelemelerinin hangi safhada olduğunun ve herhangi bir ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin bilinmediğini de yazdı.

Söz konusu görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kişilerden biri, Flynn'in ayrıca Pennsylvania'da yaşayan Gülen'in Türkiye'ye yasal yollardan iadesi konusunda da Beyaz Saray üzerinde etkisini kullanmaya hazır olduğunu öne sürdü.

WSJ'ye göre, Gülen'in muhtemelen yasadışı yollardan kaçırılmasına dair bir anlaşma iddiasının federal soruşturmacılar tarafından inceleniyor olması Trump'ın eski danışmanı hakkındaki iddialara, çok ciddi bir yenisini ekliyor.

Gülen'in iadesiyle ilgili lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıkmıştı

Michael Flynn'in, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanmadan önce Türkiye'nin Gülen'in iadesi konusu da dahil olmak üzere ABD'deki çıkarları için lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Flynn Mart ayında, geçen yıl Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeler hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence ve diğer Beyaz Saray görevlilerine yanlış bilgi verdiği için görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Sadece 24 gün görevde kalabilen Flynn ayrıca Türkiye ile ilişkileri konusunda da kimseye bilgi vermemişti.

Resmi kayıtlara göre Flynn'in şirketi Flynn Intel Group'a, "Türkiye Cumhuriyeti yararına olarak değerlendirilebilecek" faaliyetleri için 530 bin dolar ödenmiş.

WSJ'ye göre FBI görevlileri, Flynn'in Türkiye adına yaptığı çalışmaların, yabancılar için lobi faaliyetlerini düzenleyen yasaları ihlal edip etmediğini inceliyor. Flynn'in Türkiye ve Rusya ile mali ilişkilerini gizlediği iddialarıyla ilgili olarak şu anda hem askeri, hem cezai soruşturmalar ve kongre soruşturması yürütülüyor. Bu ilişkilerin Başkan Trump'ın danışmanı olduğu dönemde kararlarını etkileyip etkilemediğine de bakılıyor.

'Eylül toplantısının devamıydı'

WSJ'ye göre, geçen yıl Aralık ayında New York'ta yapıldığı öne sürülen toplantı daha önce gazetede haberleri çıkmış olan 19 Eylül 2016 tarihli bir toplantının devamı mahiyetindeydi. Bir otel odasında yapılan Eylül ayındaki toplantıya eski CIA Başkanı James Woolsey'nin de katıldığı bildirilmişti.

Toplantıya Flynn'in çalışma arkadaşlarının ısrarıyla katıldığını söyleyen Woolsey, Gülen konusunun "adamı gecenin karanlığında alıp gizlice nakletme" bağlamında tartışıldığını söylemişti.

Woolsey, Eylül toplantısı konusunda dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı ortak bir dostları kanalıyla haberdar ettiğini söylüyor. WSJ adı verilmeyen "ortak dost" ile görüşerek bu bilgiyi doğrulattığını yazdı. Biden'ın sözcüsü ise konuyla ilgili olarak "Sayın Biden, Gülen konusunun yargının konusu olduğu görüşünde" demek dışında bir yorum yapmayı reddediyor.

Trump'a kampanyası sırasında kısa bir süre danışmanlık yapan Woolsey, Eylül toplantısında duyduklarından sonra Flynn'in şirketinden danışmanlık ücreti almayı reddettiğini söylüyor.

Yabancılarla lobi faaliyetleri bildirim belgeleri, Eylül'deki bu toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldıklarını gösteriyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği daha önce, Türkiye yetkililerinin Flynn ile görüştüklerini doğrulamış ancak toplantının içeriği hakkında yorum yapmayı reddetmişti.

WSJ'ye konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü ise "Böyle bir toplantının gerçekleştiği konusunda bir kanıtımız yok. Eğer yapıldıysa da başkanlık devri ile ilgisi yoktur" diyor.