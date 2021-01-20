WSJ: Trump, "Vatansever Parti" adında yeni bir siyasi parti kurma ihtimali üzerinde duruyor

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Bugün görev süresi dolacak Donald Trump'ın yeni bir siyasi parti kurma ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi.

Wall Street Journal'a konuşan kaynaklara göre Trump, geçen günlerde konu hakkında danışmanları ve yakınındaki isimlerle konuştu. Trump'ın potansiyel siyasi partisinin adını "Vatansever Parti" koymak istediği belirtildi.

Gazeteye göre Trump, siyaset üzerindeki "etkisini" sürdürebilmek için böyle bir adım atmayı planlıyor.

Trump, geçen günlerde 6 Ocak'ta destekçilerinin Kongre binasına yaptığı saldırı nedeniyle Cumhuriyetçi Parti'den birçok üst düzey isim ile karşı karşıya geldi. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Kongre binasına yapılan saldırının teşvik edilmesinde Trump'ın da rolü olduğunu söyledi.

ABD tarihinde Demokrat ve Cumhuriyetçi partilere karşı yola çıkan üçüncü partiler genel seçimlerde genellikle kayda değer başarılar elde edemedi. Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'den isimleri partisine geçirmesini önlemek için partinin karara sert bir şekilde karşı çıkması bekleniyor.

İncelemelere göre Trump'ın destekçileri arasında kendisi dışında hiçbir Cumhuriyetçi adaya oy vermemiş çok sayıda insan bulunuyor.