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Deutsche Welle

WSJ: Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığı, Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması içinse bir süre daha bekleneceği bildirildi.

01 Aralık 2017 13:51

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığı bildirildi."Wall Street Journal" gazetesinin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde tanımanın ardından Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e hemen taşınmayacağı, bu adım için bir süre bekleneceği belirtildi. Trump'un elçilik naklini altı aylığına engelleyecek olan kararnameyi Cuma günü imzalaması bekleniyor.

Kudüs'ün nihai statüsünün Filistinliler ile İsrail arasında barış antlaşması imzalanmasıyla kesinlik kazanacak olması nedeniyle devletler topluluğu Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımıyor. Filistinliler 1967 yılında İsrail tarafından işgal ve daha sonra da ilhak edilen Kudüs'ün doğu kesimini, kurulacak Filistin devletinin başkenti yapmayı planlarken, İsrail bütün Kudüs üzerinde hak iddia ediyor.

Kongre 1995'te kararlaştırmıştı

Trump Kudüs ile ilgili kararını yakında vereceğini birçok kez tekrarlamış ancak konu zamanla geri plana itilmişti. Başkanın kararının İsrail'de memnuniyet yaratması, Filistinliler tarafından ise protesto edilmesi bekleniyor.

ABD Kongresi İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'e nakliyle ilgili yasayı 1995 yılında kabul etmişti. Uygulama ulusal güvenliği tehdit edeceği gerekçesiyle günümüze kadar altışar aylığına ertelenmişti.

Donald Trump seçim kampanyası sırasında Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımayı vaat etmişti. Beyaz Saray eski sözcüsü Sean Spicer elçilik naklini erteleyen bir önceki kararnamenin imzalanışında yaptığı açıklamada ‘elçiliğin taşınıp taşınmayacağı değil, ne zaman taşınacağının söz konusu olduğunu' söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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