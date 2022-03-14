WSJ: Rusya, ülkeden çekilme kararı alan şirketleri varlıklarına el koymak ve yetkililerini gözaltına almakla tehdit etti

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Ukrayna'ya saldırma kararının ardından uygulanan Batı yaptırımları nedeniyle ekonomik yıkımla karşı karşıya olan Rusya'nın ülkeden çekilmeye hazırlanan yabancı şirketleri gözaltılar ve varlıklarına el koymakla tehdit ettiği belirtildi.

Wall Street Journal'a konuşan kaynaklara göre Rus savcılar Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, IBM ve Yum Brands gibi devlere ya mektup yolladı, ya telefonla aradı ya da kişisel olarak ziyaret etti.

Kaynaklar, savcıların şirketlerin ülkedeki yetkilileri gözaltına alma ve şirketlerin Rusya'daki varlıklarına el koyma tehdidinde bulunduğu belirtildi.

WSJ'ye göre şirketlerden birinin merkezi, tehdidin ardından Rusya koluyla iletişimi sınırlandırmaya başladı.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, haberi yalanladı.