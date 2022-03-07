WSJ: Rusya, Ukrayna'ya şehir içi çatışma tecrübesi olan Suriyeli savaşçılar gönderecek

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Rusya'nın Ukrayna'da savaşmaları için şehir ortamlarında çatışmaya alışık Suriyeliler toplamaya başladığını iddia edildi.

Wall Street Journal'a konuşan dört ABD'li yetkili, Washington'un incelemelerinin Rusya'nın son günlerde Suriye'de Suriyeli 'savaşçıları' Ukrayna'da savaşmak üzere toplamaya başladığını gösterdiğini ifade etti.

Kaynaklar, Ukrayna'da şehir içi çatışmalar giderek sıklaşırken Rusların bu konuda tecrübesi olan Suriyeli savaşçılardan faydalanmak istediğini belirtti.

Yetkililerden biri, henüz kaç savaşçı toplandığını bilmediklerini ancak bazılarının şimdiden Rusya'ya geçip Ukrayna'ya gönderilmek üzere hazırlandığını belirtti.

Deyrizor'daki bir yayına göre Rusya, "Ukrayna'da koruma görevi yapmaları için" Suriyelilere 6 aylığına 200 ila 300 dolar teklif etti.