WSJ'de dikkat çeken Türkiye yorumu: Merkez Bankası faizleri artıracak

ABD'nin ünlü yayın organlarından Wall Street Journal, Türk Lirası’ndaki rekor düşüşün ardından Merkez Bankası’nın faizleri artıracağını yazdı.

Wall Street Journal'ın haberinde, Merkez Bankası'nın tüm çabalarına rağmen liranın, dolar karşısında rekor düşük seviyeye ulaştığı belirtildi.

Haberde, perşembe günü yaşanan yüzde 2.7'lik düşüşün, mart 2019'dan beri bir gündeki en sert değer kaybı olduğu kaydedildi. Liranın sene başından beri yaklaşık yüzde 17.8 değer kaybettiğine vurgu yapıldı.

"Döviz müdahalesi başarısız oldu"

Brezilya ve Meksika'nın para birimlerinin zayıflamasına izin verdiği belirtilerek, Türkiye'nin ise bunun önüne geçmek için Merkez Bankası aracılığıyla çabaladığı belirtildi.



Merkez Bankası'nın diğer bankalardan borç olarak döviz alıp bunu sattığı kaydedildi. Goldman Sachs'ın yılın ilk altı ayında 65 milyar dolar satıldığına ilişkin verisi hatırlatıldı.

Wall Street Journal'ın görüşüne başvurduğu BlueBay Asset Management Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, "Açıkça döviz müdahalesi başarısız oldu. Artık rezervlerini korumak istiyorlar. Dövizin nereye kadar gideceğini ve nerede dengeleneceğini görmek istiyorlar" yorumunu yaptı.

Haberde, Türkiye'nin ithalat maliyetini artıracağı ve yüzde 11.76'lık yıllık enflasyonu daha da yükselteceği endişesi ile temmuz ayında liranın gücünü korumaya çalıştığı belirtildi.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti'nin ekonomik toparlanmayı yeniden başlatmak için evlere ve iş yerlerine sağladığı ucuz kredilerin ithalat talebini artırdığına dikkat çekildi. Buna karşılık olarak turizm gelirlerinin düşmesi, ihracatın azalması ile ülkeye daha az dolar ve euro girdiği vurgulandı. Bunun yabancı para ihtiyacını artırdığı belirtildi.

"Faizler yıl sonunda yüzde 10'a yükselecek"

Timothy Ash'e göre Türkiye, faiz oranlarını tekrar yükseltmek zorunda kalabilir. Ash, bu görüşünde yalnız değil.



Birçok analist, yıl sonunda yüzde 12 olan faizleri yüzde 8.25'e düşüren Merkez Bankası'nın şimdi ters yönde adım atacağı görüşünde. Goldman Sachs'ın tahminlerine göre faiz oranı bu yıl sonunda yüzde 10'a, 2021 sonunda ise yüzde 14'e yükselecek. Haberde, Merkez Bankası'nın bir sonraki para politikası toplantısını 20 Ağustos'ta yapacağı hatırlatıldı.