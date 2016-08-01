WSJ: Binlerce cemaat mensubu MİT takibine takılmamak için şifreli mesajlaştı

Wall Street Journal gazetesi, Fethullah Gülen cemaati mensuplarının, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) takibine takılmamak için 2014 yılından itibaren özel şifreyle mesajlaşmaya başladığı, şimdiye kadar 56 bin kişinin bu şifreli uygulamayı kullandığı tespit edildiğini yazdı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin önceden haber alınamamasında 'istihbarat zafiyeti'nin payı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da dile getirilirken, MİT’in Gülen örgütünü kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamasını kırdığı ve ilk etapta 40 bin kişiyi tespit ettiği iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, MİT'in takibini önceden farkeden Gülencilerin yeni iletişim yöntemleriyle haberleştiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre, MİT içindeki üst düzey analiz uzmanları, gizli mesajlaşmaları çözebilmek için Fethullah Gülen'in takipçilerini ve Gülen'in 'vaazlarını, vaazları sırasındaki mimik ve hareketlerini' takibe aldı, Gülen örgütü içindekiler de bu durumun farkına varınca emekli askeri istihbaratçıların da yardımıyla iletişim sistemlerine 'katı disiplin' getirdi.

Gazeteye konuşan Türk istihbarat yetkililerine göre, Gülenciler 2014 yılından itibaren ByLock adlı şifreli bir mesajlaşma uygulamasını kullanmaya başladı.

Geçen yıl kış aylarında MİT, grubun mesajlaştığı kanalları tespit edip, sayısı milyonlarla ifade edilen mesajları deşifre edebilmek için yoğun bir mesai harcamaya başladı. 40 bin isim tespit edildi. Bunların arasında Gülen örgütüyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 600 rütbeli askerin de bulunduğu farkedildi.

Al Jazeera'nın edindiği bilgilere göre şifreli sistemi kullanan kişi sayısı iki ay önce 40 bin olarak tespit edilmişti ancak sonrasındaki tespitlerle bu sayı 56 bini buldu. Süreç devam ediyor ve kullanıcı sayısının 100 bini geçebileceği düşünülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bu sistemi kullandığı tespit edilenlerin sayısı da 11 Temmuz itibariyle 600. Bu sayının da artması bekleniyor.