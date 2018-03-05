T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

WSJ: Amazon kullanıcılarına “mevduat hesabı” açmak için bankalarla görüşüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Mart (DHA) – Online alışveriş devi Amazon, kullanıcılarına mevduat hesabı açmak için JP Morgan ve diğer büyük bankalarla görüşmeler yapıyor

05 Mart 2018 19:24

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Mart (DHA) – Online alışveriş devi Amazon, kullanıcılarına mevduat hesabı açmak için JP Morgan ve diğer büyük bankalarla görüşmeler yapıyor.

ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre genç müşterilerini hedefleyen Amazon JP Morgan Chase ve benzer büyük finans kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirerek kullanıcılarına mevduat hesabı gibi bir hesap açmayı planlıyor.

Henüz nihai olarak sunulacak ürünün ne olduğuna dair resmi bir açıklama olmamasına rağmen, WSJ kaynaklarına göre Amazon’un bir bankaya dönüşmeyeceği fakat Amazon markalı bir hesabın olabileceği belirtiliyor.

Yapılan bir araştırma ise kullanıcıların neredeyse yarısının Amazon hesaplarını birincil banka hesabı olarak kullanmaya açık olduklarını gösterdi. Araştırma şirketi LendEDU tarafından yapılan bir araştırma anket katılımcılarının yüzde 46’inin Amazon hesaplarını birincil banka hesabı olarak kullanabileceklerini söylediği ortaya koyarken, anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 49.6’sı ise Amazon tarafından açılacak bir tasarruf hesabını kullanacağını söyledi.

Amazon ve JP Morgan daha önce de Berkshire Hathaway kurucusu Warren Buffet’la birlikte toplamda 1.1 milyonu bulan çalışanın sağlık hizmeti maliyetlerini düşürmek için işbirliği yapacağını duyurmuştu.

Haberin ardından önceki günü 1,493.45 dolar seviyesinden kapatan Amazon hisseleri yüzde 0.46 yükselişle 1,500.25 dolara çıktı. JP Morgan Chase & Co hisseleri ise borsa kapanış saatinin ardından yüzde 0.04’lük düşüşle 113.32 dolara geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMart DHAOnlineAmazonJP MorganABDWall Street JournalınAmazon JP Morgan ChaseHenüzWSJAmazonunYapılanAraştırmaLendEDUBerkshire HathawayWarren BuffetlaHaberinJP Morgan ChaseCo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24