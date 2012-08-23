WSJ: Altını parlak gelecek bekliyor

Altın fiyatları haftaya hafif yükselişle başladı. Altının ons fiyatı 1660 doların üzerinde seyrediyor. ABD 'li Wall Street Journal Gazetesi'nde altınla ilgili ilginç bir analiz yer aldı. Altının bu yıl hareketsiz kaldığı belirtilen hebere göre, altın seven bazı ünlü yatırımcılar, altının geleceğinin artık daha parlak olduğunu düşünüyor.

Haberde "Bunu savunanların arasında PIMCO, hedge fon yöneticileri John Paulson ve George Soros var. Her ikisi de altın pozisyonlarını ikiye katladı. Bu yatırımcılar, yükseliş tahminine gerekçe olarak, Avrupa'daki krizi, Fed'in para basacağı beklentisini gösteriyor. Birçok yatırımcı, son tutanakların ardından Fed'in yeni adımının gelecek ay açıklanabileceğini konuşuyor" ifadelerine yer verildi.