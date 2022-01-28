WSJ: ABD, Rus bankalarına ve devlet şirketlerine yaptırımı gözden geçiriyor

Sputnik'in aktardığına göre gazete, Ukrayna krizi bağlamında yaptırım uygulanacak bankalar arasında, nihai karar olmasa da VTB Bank gibi kurumlardan birkaçının bulunduğunu ve gelişmiş mikro-elektronik ihracatı yapan kilit sektörlerin hedef alınmasının gözden geçirildiğini öne sürdü. ABD'li bir yetkiliye göre, Rusya'nın petrol ve doğalgaz ihracatına yönelik yaptırımlar ve Moskova'nın küresel SWIFT sisteminden çıkarılması şimdilik gündemde yer almıyor.
Olası yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı
Haberde, Biden yönetiminin, bankalarla Rusya'ya yaptırımların 2018'de küresel alüminyum tedarik zincirinin kesintiye uğraması ve yüzde 30 fiyat artışı gibi benzer sorunlar yaratıp yaratmayacağı endişesini paylaştığı belirtildi.