WSJ: ABD, Orta Doğu'daki askeri ayak izini azaltıyor; 8 Patriot ve savaş jeti pilotu bölgeden çekilecek

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ABD'nin Orta Doğu'daki füze savunma sistemi sayısını ve askeri ayak izini ciddi anlamda azaltma kararı aldığı ifade edildi.

Wall Street Journal'a konuşan Biden yönetimi kaynaklarına göre Pentagon; Irak, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden toplan 8 Patriot hava savunma bataryasını geri çekiyor. Kaynaklar, ABD'nin Suudi Arabistan'da Thaad sistemini de çekeceğini ve bölgede bulunan hava filosu sayısını azaltacağını söyledi.

WSJ, Biden yönetiminin askeri gücünü çoğunluklar Çin ile mücadelede kullanmak istediği yorumunda bulundu.

Habere göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 2 Haziran'da Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptıkları görüşmede Orta Doğu'daki askeri ayak izlerini azaltma kararı aldıklarını bildirdi. En çok Suudi Arabistan'dan askeri mühimmat çekildiğini aktarıldı.

Üst düzey bir savunma yetkilisi, "Bölgede on binlerce askerimiz olmaya devam edecek. Irak ve Suriye'deki askerler orada kalacak. Körfez müttefiklerimizdeki üslerimiz açık kalacak" diyerek ABD'nin askeri varlığının sadece ufak bir bölümünün geri çekildiğini vurguladı.