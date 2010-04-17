WRC tüm hızıyla devam ediyor

T24 -

PİLOT TAKIM ZAMAN

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1-Sebastien Ogier Citroen Junior 55.32.7

2-Dani Sordo Citroen Total 55.38.2

3-Mikko Hirvonen BP Ford Abu Dhabi 55.44.9

4-Petter Solberg Petter Solberg 55.51.2

5-Sebastien Loeb Citroen Total 55.57.6

6-Jari Matti Latvala BP Ford Abu Dhabi 56.00.2

7-Federico Villagra Muchi's Ford 57.15.6

8-Kimi Raikkonen Citroen Junior 57.23.3

9-Matthew Wilson Stobart M-Sport Ford 57.37.3

10-Ott Tanak Pirelli Star Driver 1.00.31.8





Türk pilotların durumu



Rallide mücadele eden Türk pilotlar içinde günü en iyi zamanla bitiren ekip Serhat Öztemir-Ünal Tezel ikilisi oldu.

Mitsubishi Lancer EVO 9'la mücadele eden ikili, gün sonunda 1.03.34.6'lık bir zaman yapıp, genel klasmanda 16. sırada yer alırken, Burcu Çetinkaya-Çiçek Güney çifti ise günü 1.04.25.2'lik zamanla genel klasmanda 18. durumda tamamladılar.



Diğer yandan, günün en şanssız isimlerinden birisi ise Burak Çukurova-Aykan Alakoç ikilisi oldu. Günün ilk 7 etabında başarılı bir sürüş sergileyen ve genel klasmanda 12. sıraya kadar yükselen ikili, Hallı 2 etabını tamamlayamayınca, son iki etapta aldığı ceza zamanlarıyla birlikte genel klasmanda ancak 26. olarak bitirebildi.

WRC Türkiye Rallisi'nin ilk günüde ekipler 9 ayrı etapta yarışırlarken, Citroen Junior pilotu Sebastien Ogier, genel klasman lideri olarak günü tamamladı.Bugün kat edilen 9 etabın 3'ünde en hızlı olan isim olan Ogier, Sebastien Loeb'in etaplarda ilk startı alarak süpürücü görevini üstlenmesinin de avantajını kullanarak, adını gün sonunda zirveye yazdırmayı başardı.WRC Türkile Rallisi'nde ilk günün ardından genel klasmanda ilk 10 ekip şöyle oluştu:





Türkiye Şampiyonası'nda lider Serkan Yazıcı

WRC Türkiye Rallisi ile birlikte koşulan ulusal seri Türkiye Şampiyonası'nda günü Serkan Yazıcı lider olarak tamamladı.

Serkan Yazıcı-Kaan Özşenler ikilisi günü 9 etap sonunda 56.13.1'lik zamanla tamamlayarak zirvede yer alırken, bu ekibi 56.33.9'luk süreyle Fatih Kara-Bilge Ayan, 57.37.6'lık süreyle de Ercan Kazaz-Özde Yılmaz ikilileri takip etti.





