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WRC tüm hızıyla devam ediyor

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 4. ayağı olarak düzenlenen Türkiye Rallisi, İstanbul'da başladı.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 4. ayağı olarak düzenlenen Türkiye Rallisi, İstanbul'da başladı.

WRC Türkiye Rallisi'nin ilk günüde ekipler 9 ayrı etapta yarışırlarken, Citroen Junior pilotu Sebastien Ogier, genel klasman lideri olarak günü tamamladı.

Bugün kat edilen 9 etabın 3'ünde en hızlı olan isim olan Ogier, Sebastien Loeb'in etaplarda ilk startı alarak süpürücü görevini üstlenmesinin de avantajını kullanarak, adını gün sonunda zirveye yazdırmayı başardı.

WRC Türkile Rallisi'nde ilk günün ardından genel klasmanda ilk 10 ekip şöyle oluştu:

PİLOT               TAKIM                   ZAMAN
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1-Sebastien Ogier    Citroen Junior          55.32.7
2-Dani Sordo         Citroen Total           55.38.2
3-Mikko Hirvonen     BP Ford Abu Dhabi       55.44.9
4-Petter Solberg     Petter Solberg          55.51.2
5-Sebastien Loeb     Citroen Total           55.57.6
6-Jari Matti Latvala BP Ford Abu Dhabi       56.00.2
7-Federico Villagra  Muchi's Ford            57.15.6
8-Kimi Raikkonen     Citroen Junior          57.23.3
9-Matthew Wilson     Stobart M-Sport Ford    57.37.3
10-Ott Tanak         Pirelli Star Driver   1.00.31.8


Türk pilotların durumu

Rallide mücadele eden Türk pilotlar içinde günü en iyi zamanla bitiren ekip Serhat Öztemir-Ünal Tezel ikilisi oldu.
Mitsubishi Lancer EVO 9'la mücadele eden ikili, gün sonunda 1.03.34.6'lık bir zaman yapıp, genel klasmanda 16. sırada yer alırken, Burcu Çetinkaya-Çiçek Güney çifti ise günü 1.04.25.2'lik zamanla genel klasmanda 18. durumda tamamladılar.

Diğer yandan, günün en şanssız isimlerinden birisi ise Burak Çukurova-Aykan Alakoç ikilisi oldu. Günün ilk 7 etabında başarılı bir sürüş sergileyen ve genel klasmanda 12. sıraya kadar yükselen ikili, Hallı 2 etabını tamamlayamayınca, son iki etapta aldığı ceza zamanlarıyla birlikte genel klasmanda ancak 26. olarak bitirebildi.


Türkiye Şampiyonası'nda lider Serkan Yazıcı

WRC Türkiye Rallisi ile birlikte koşulan ulusal seri Türkiye Şampiyonası'nda günü Serkan Yazıcı lider olarak tamamladı.

Serkan Yazıcı-Kaan Özşenler ikilisi günü 9 etap sonunda 56.13.1'lik zamanla tamamlayarak zirvede yer alırken, bu ekibi 56.33.9'luk süreyle Fatih Kara-Bilge Ayan, 57.37.6'lık süreyle de Ercan Kazaz-Özde Yılmaz ikilileri takip etti.

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