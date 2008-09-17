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Bilim / Teknoloji

Wrath of the Lich King Kasım'da

World of Warcraft'ın genişleme pakedi Wrath of the Lich King'in kesin çıkış tarihi belli oldu.

17 Eylül 2008 03:00

Online oyun dünyasının en büyüğünden genişleme pakedi. Piyasaya çıkmaya hazırlanan pek çok online oyunu ürkütüp çıkış tarihlerini hatalı da olsa erkene almaya iten World of Warcraft genişleme paketi Wrath of the Lich King'in çıkış tarihi belli oldu.

WoW fanatikleri tarafından heyecanla beklenen genişleme paketi, 13 Kasım'da piyasada olacak. 40 dolardan satışa çıkacak olan paketin, yanında 208 sayfalık bir resim albümü, oyundaki karakter için bir evcil hayvan, "kamera arkası" görüntülerini içeren bir DVD ve bir fare altlığı içeren, 70 dolarlık bir koleksiyon sürümü de olacak.

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