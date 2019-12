Wrath of the Lich King Kasım'da

Bilgisayar oyunları tartışılıyor

Online oyun dünyasının en büyüğünden genişleme pakedi. Piyasaya çıkmaya hazırlanan pek çok online oyunu ürkütüp çıkış tarihlerini hatalı da olsa erkene almaya iten World of Warcraft genişleme paketi Wrath of the Lich King'in çıkış tarihi belli oldu.WoW fanatikleri tarafından heyecanla beklenen genişleme paketi, 13 Kasım'da piyasada olacak. 40 dolardan satışa çıkacak olan paketin, yanında 208 sayfalık bir resim albümü, oyundaki karakter için bir evcil hayvan, "kamera arkası" görüntülerini içeren bir DVD ve bir fare altlığı içeren, 70 dolarlık bir koleksiyon sürümü de olacak.