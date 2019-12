-WOZNIACKI THY'NİN ''BUSINESS CLASS'' YÜZÜ İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - Ünlü tenisçi Caroline Wozniacki, THY'nin ''Business Class'' yüzü seçildi. TED Spor Kulubü'nün Tarabya'daki binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Wozniacki, mesleği gereği bir çok ülkeye gittiğini belirterek, dünyanın bir çok yerine uçuşu olması dolayısıyla THY gibi harika servisi olan bir firma ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Wozniacki, ''2006 yılında ilk bayanlar turnuvası şampiyonluğumu Türkiye'de kazandım. Türkiye benim için çok özel bir ülke. THY ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum'' dedi. THY'nin Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Çizmecioğlu da THY'nin son zamanlarda çok önemli atılımlar yaptığına dikkati çekerek, 2011'in kendileri için çok önemli bir yıl olacağını, bu kapsamda 20 adet geniş gövdeli uçak satın alacaklarını bildirdi. Çizmecioğlu, önümüzdeki yılın THY'nin geniş gövdeli uçak sayısının iki katına çıkmasıyla Asya, Uzakdoğu ve ABD'ye uçuşlarında kapasite artışının olacağını vurgulayarak, önümüzdeki yıl Uzakdoğu'daki kapasite artışının yüzde 28, destinasyondaki kapasite artışının ise yüzde 45 olacağını kaydetti. Pekin ve Şangay'a her gün uçuşların olacağını, Guanza ve Vietnam'ı devreye aldıklarını, 4 gün sonra da Bangladeş seferlerine başlayacaklarını, Hong Kong, Seul, Bankong'da ciddi frekans artışlarının olduğunu ifade eden Çizmecioğlu, ABD'ye de önümüzdeki mart ayında Los Angeles hattının başlayacağını söyledi. Çizmecioğlu, böylelikle ABD'de ve Uzakdoğu kıtasında ciddi kapasite artışının sağlanacağını ve bu uçaklarındaki yeni ''comfort class'' adlı kabinlerini tanıtmak adına yeni yüzlerinin tenisin bir numarası Caroline Wozniacki'nin olacağını anlattı. -''ANLAŞMADA TEDBİR MADDESİ YOK'' Bir gazetecinin, ''Kobe Bryant'ın THY ile yaptığı anlaşmadan sonra Ermeni lobisinden tepkiler aldığını ve Caroline Wozniacki ile ilgili anlaşma maddesinde herhangi bir tedbir maddesinin konulup konulmadığına'' ilişkin sorusuna Çizmecioğlu, bu tür hadiselerin her zaman olabileceğini, THY'nin ticari bir şirket olduğunu, dolayısıyla dünyadaki herkesle çalışabileceğini belirterek, Caroline Wozniacki ile yaptıkları anlaşmada böyle bir madde olmadığını kaydetti. Caroline Wozniacki de ''2006 yılında Türkiye'de kazandığı turnuva ile THY'den gelen teklifi kabul etmesi arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı ve teklifi kabul ederken tereddütü olup olmadığı'' sorusuna verdiği yanıtta, THY'nin teklifini kabul etmekte hiç tereddüt etmediğini söyledi. Kendisinin THY ile önceden de uçuş yaptığını ve Türkiye'ye her geldiğinde güzel anılarının aklına geldiğini anlatan Wozniacki, uzun yıllar bu ailenin bir parçası olmak istediğini belirtti.