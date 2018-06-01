Wozniacki, set vermeden tam gaz devam ediyor!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvaya altıncı gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev, üçüncü tur mücadelesinde Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile karşılaştı. Toplam 3 saat 54 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-2 yenen Zverev, adını dördüncü tura yazdırdı.

2016 şampiyonu Sırp Novak Djokovic, 13 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut'yu 6-4, 6-7, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Djokovic, dördüncü turda bir başka İspanyol Fernando Verdasco ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov ise İspanyol Fernando Verdasco'ya 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenilerek turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Sezona Avustralya Açık'ı kazanarak başlayan tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, üçüncü turda Fransız Pauline Parmentier ile karşı karşıya geldi. 78 dakika süren maçta Parmentier'i 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Wozniacki, Rus Daria Kasatkina ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı Ukraynalı Eline Svitolina, turnuvaya üçüncü turda veda etti. Fransa Açık'ta daha öcne iki kez çeyrek final oynayan Svitolina, Rumen Mihaela Buzarnescu'ya 6-3 ve 7-5 'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.