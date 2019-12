WoW çılgınlığı start aldı

Meraklıları satışa çıktığı ilk gün oyuna sahip olabilmek için tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da teknoloji marketlerin kapısını aşındırdı.Gece başlayan satış nedeniyle uzun kuyruklar oluşturan WoW hayranları "Wrath of The Lich King"e kavuşmanın sevincini yaşadılar.İstanbul'da birçok mağazanın kapılarını oyun satışı için geceden açmasıyla "iPhone" kuyruğuna benzer kuyruklar oluştu.Aralarında D&R'ın da bulunduğu bu mağazalarda oyuna ilk sahip olanlar alkışlarla evlerine uğurlandı."The Burning Crusade"den sonraki ikinci eklenti paketi olan "Warth of The Lich King"'De Lich Kralı Arthas Menethil'in hikayesi konu ediliyor.Oyun Türkiye'de Avrupa sitesine girilerek oynanabiliyor. Siteye milyonlarca kullanıcı girse de herkes aynı site üzerinden kendi seçtikleri karakterlerle oynayabiliyor.