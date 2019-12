WoW çılgınlığı 13 Kasım'da başlıyor

World of Warcraft'in (WoW) eklenti paketi Wrath of the Lich King'in tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de 12 Kasım'ı 13 Kasım'a bağlayan gece satışa çıkacak. Dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip oyunu satın almak isteyen oyun fanlarının uzun kuyruklar oluşturması bekleniyor.



Genişleme paketinin Türkiye'deki satış fiyatı 79.99 YTL olarak belirlendi. İçinde oyunla birlikte 208 sayfalık bir resim albümü, oyundaki karakter için bir evcil hayvan, "kamera arkası" görüntülerini içeren bir DVD ile bir fare altlığı içeren özel koleksiyon paketi ise 169.99 YTL'den satılacak.



Genişleme paketinin konusu



World of Warcraft: Wrath of the Lich King, oyuncuları, en son Warcraft III: The Frozen Throne'da görülmüş olan korkunç Lich Kral Arthas Menethil'in Azeroth'u hakimiyeti altına almak için inzivaya çekildiği kalesini de içinde bulunduran soğuk ve yasak kıta, Northrend'e gönderiyor.



Oyuncular Howling Fjord ve Borean Tundra'nın kıyılarından, Icegrown Glacier'deki uğursuz tahta kadar Lich Kral'ın ölmeyen ordularıyla savaşacaklar.



Oyuncular ayrıca karakterlerini 80'inci levele kadar geliştirebilecek, yepyeni bölgelerde ve zindanlarda dolaşırken birbirinden güçlü yeni yetenekler elde edebilecekler.



Genişleme paketi ayrıca başarı ödülleri, kuşatma silahları ve yok edilebilir binalar gibi yeni oyuncu-oyuncuya-karşı savaş yenilikleri ve oyunun ilk kahraman sınıfı olan Death Knight gibi heyecan verici özellikleri de beraberinde getiriyor.



Satış noktaları



ANKARA

D&R Tunalı Hilmi



İSTANBUL

Bimeks Teknoport

D&R Etiler

Electro World Viaport

Mediamarkt Ümraniye

Teknosa Beylikdüzü