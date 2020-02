Worth Projesi genç işsizliği ile mücadelesinde son aşamada

İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) genel koordinatörlüğünde, Uzun Dönemli İstihdam Becerileri ile İş Hayatında Genç İstihdamının Artırılması-WORTH Projesi’nin Selanik’te gerçekleştirilen Üçüncü Uluslararası Toplantısı’nda projenin son aşamasına geçildi.

Genç işsizliği ile mücadele etmeyi ve beş ülke nezdinde beraber yol alabilmeyi hedefleyen proje için, ilk etapta hazırlanan ortak yol haritasında, gençlere yol gösterici örnek vakalar ve eğitim içeriği hazırlanıyor. TÜRKONFED genel koordinasyonunda, Erasmus+ Programı desteği ile hayata geçirilen Uzun Dönemli İstihdam Becerileri ile İş Hayatında Genç İstihdamının Artırılması-WORTH Projesi’nin (Youth Employment at the Work Life Through Long Term Employability Skills) Üçüncü Uluslararası Toplantısı, 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplantı, proje ortaklarından Yunanistan merkezli Institute of Entrepreneurship Development kurumunun ev sahipliğinde Selanik’te yapıldı. Türkiye, Bulgaristan, İtalya, İspanya ve Yunanistan olmak üzere, toplam beş ayrı ülkeden sekiz proje ortağının bulunduğu proje kapsamında, gençlere yönelik kalıcı istihdam becerileri geliştirilmesi ve bu beceriler sayesinde genç işsizliği ile mücadelede Avrupa çapında bir etki ortaya çıkarılabilmesi hedefleniyor. Selanik’te yapılan toplantıyla birlikte projede, İspanyol ortak Mediacreativa tarafından koordine edilen “iş dünyasından başarı hikayelerinin oluşturulması” aşaması tamamlanarak, projenin Türk ortaklarından Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından koordine edilecek “eğitim içeriklerinin belirlenmesi” aşamasına geçildi.

Uluslararası bu toplantılar, genç işsizliği ile mücadele edebilmek amacıyla, beş ülkede uygulamaya konulması planlanan ortak bir yol haritası çıkarılabilmesi amacıyla düzenleniyor. Bu toplantıların sonuncusu gelecek yıl İstanbul’da yapılacak. Kapanış toplantısıyla birlikte genç istihdamı için ortaya konulacak kalıcı çözümler, ülkeler bazında hayata geçirilecek. Türkiye’de projenin ortaya koyacağı çözüm yolları, TÜRKONFED liderliğinde ve Avrupa Birliği Bakanlığı ile Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteğiyle uygulamaya geçirilecek.

Kadooğlu: “Ekonomik başarı, gençlerin ne ölçüde ekonomiye katılabildiğine bağlı”

Genç işsizliğiyle mücadelenin ve gençleri iş hayatına kalıcı şekilde entegre edebilmenin, başta Türkiye olmak üzere tüm Avrupa için elzem olduğunun altını çizen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Başta ülkemiz olmak üzere WORTH Projesi’nde işbirliği yaptığımız tüm ülkelerin ortak gayesi, gençlerde istihdam becerilerinin geliştirilmesi, genç istihdamının artırılması ve elbette genç işsizliğine uzun dönemli çözümler bulabilmek yönünde. Çünkü gençleri ne ölçüde ekonomiye katabildikleri ve bundan ne ölçüde verim alabilecekleri, ülkelerin gelecekte ekonomik anlamda başarısını belirleyecek kıstaslar olarak önümüzde duruyor. Bu projeyle, sürdürülebilir bir ekonominin inşasına ve geleceğimizin garantisi gençlerimizin kendi elleriyle kuracakları çok daha güzel bir yarına katkı sunabilmeyi hedefliyoruz” dedi