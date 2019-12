World Press Photo ödülleri belli oldu

T24 -

Canon ve TNT’nin sponsorluğu, Forum İIstanbul, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Geniş Açı Proje Ofisi’nin katkıları ile desteklenen sergi, 12 Ocak 2010’a kadar izlenebilecek.Açılışı, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Drs. Onno Kevers tarafından yapılacak sergi süresince, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile ortaklaşa “Alışveriş ve Yaşam” konulu bir fotoğraf yarışması da düzenlenecek.Her yıl dünyanın dört bir yanından gönderilen fotoğraflar 13 kişilik bağımsız uluslararası bir jüri tarafından 10 farklı kategoride değerlendiriliyor. Bu yılki yarışmaya 124 ülkeden 5.508 fotoğrafçı tarafından gönderilen 96.268 fotoğraf katıldı ve bunların arasından 198 fotoğraf ödüllendirildi. Foto muhabirliğinin bir yıllık güncesi sayılabilecek sergi, aynı zamanda bu sektördeki standardı da belirliyor.World Press Photo (Dünya Basın Fotoğrafı), 1955’te Hollanda’da kurulmuş olan kâr amacı gütmeyen bağımsız bir kurumdur. Temel amacı, profesyonel basın fotoğrafçılarının çalışmalarını uluslararası alanda desteklemek ve teşvik etmektir. Yıllar içerisinde World Press Photo, haber fotoğrafçılığı ve özgür bilgi alışverişi için bağımsız bir platform haline gelmiştir.World Press Photo, hedeflerini gerçekleştirmek için dünyanın en geniş çaplı ve en prestijli yıllık basın fotoğrafçılığı yarışmasını düzenlemektedir. Ödül kazanan fotoğrafların bir araya getirildiği gezici sergi, her yıl ellinin üzerinde ülkede iki milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Ödül kazanan tüm katılımcıların yer aldığı kitap, her yıl altı dilde yayınlanmaktadır.Kurum, bu büyük çaplı sergi programını düzenlemenin yanı sıra haber fotoğrafçılığı alanındaki gelişmeleri de yakından izlemektedir. Eğitim projelerinin World Press Photo’nun etkinliklerinde önemli bir yeri vardır. Gelişmekte olan ülkelerde, fotoğrafçılara, fotoğraf ajanslarına ve fotoğraf editörlerine yönelik seminer ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Her yıl Hollanda’da düzenlenen Joop Swart Ustalık Sınıfı, kariyerlerinin başındaki yetenekli fotoğrafçıları hedeflemektedir. Bu programda genç fotoğrafçılar, mesleğin önde gelen isimlerinden uygulamaya yönelik bilgiler ve profesyonel tavsiyeler almaktadır.Ödül kazanan fotoğraflardan oluşan bir seçki www.worldpressphoto.org/downloads adresindengörülebilir.World Press Photo yarışması, bu yıl 124 farklı milliyetten 5.508 fotoğrafçının sunduğu 96.268 fotoğraf ile daha önceki tüm yarışmaları geride bıraktı. Bu rakamlar, her bakımdan olağanüstü. Haber fotoğrafçılığının öldüğüne kim inanabilir? İşin aslı, haber fotoğrafçılığı yeni pazar ve kültürlerde, yeni iletişim araçlarıyla olağanüstü bir büyüme yaşıyor. Haber görüntülerinin bu kadar hızlı izlenebildiği, bu kadar hayatî olduğu, bu kadar çabuk ve yaygın şekilde elde edilebildiği bir dönem olmamıştı. Belgesel fotoğraf yaşıyor ve iyi durumda; dünyayı dolaşacak olan bu sergi aracılığıyla hepimize yeni bir hayat üflüyor.Yarım yüzyılı aşkın zamandır, kendilerini bu işe adamış uluslararası fotoğraf profesyonelleri, Amsterdam’da bir jüri oluşturarak on binlerce fotoğraf arasından tüm dünyayı temsil edebilecek tek bir fotoğraf bulmak gibi neredeyse imkânsız bir görevi gerçekleştirmeye çalışıyor. Tamamlanması uzun günler ve saatler süren bu görevin ciddiyeti, bu işin aynı zamanda hem keyifli hem de yorucu bir deneyim olmasına neden oluyor büyük olasılıkla. Bizim için öyle oldu. Bu seneki jüri de daha öncekilerden farklı davranmayarak, yılın fotoğrafının bulunmasına yönelik uzun zamandır uygulanan prosedürleri izledi. Ancak bugün bambaşka bir basın fotoğrafçılığı dünyası var. Jürimiz, profesyonel çevremizde belirmekte olan değişimlerin çok iyi farkındaydı.Ödülü kazanan Anthony Suau’nun çektiği fotoğraf, profesyonel bir fotoğrafçının tek bir fotoğrafa yükleyebileceği karmaşıklığın çok iyi bir örneği. Şu anda dünyada devasa ölçekte bir mali kriz yaşanıyor ve her birimizin üzerinde ciddi etkileri var. Başta, bu klasik siyah beyaz fotoğrafta ne gördüğümüzü bildiğimizi sanıyoruz: Bir evin karmakarışık bir odasının ortasında duran silahını kaldırmış üniformalı bir polis memuru. Daha önce savaş, suç ya da uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkili olarak aşina olduğumuz bir senaryo. Ancak bu kez, fotoğrafta görünmeyen kurbanların tek suçu faturalarını ödeyememiş olmaları. Fotoğrafın sırrı, altyazısıyla açığa vuruluyor. Jüri, iyi bir haber fotoğrafının izleyicilerini düşünmeye teşvik etmesi ve olabildiğince çok sayıda soru sordururken aynı zamanda yanıtlar da vermesi gerektiği konusunda hemfikirdi. Bu fotoğraf bunu başarıyor. Kötülük habercisi bir fotoğraf bu. Yeni bir savaş, ekonomi savaşı, hayatlarımızı ve evlerimizi işgâl etmek üzere.İnsanlar ya da doğanın başlattığı daha geleneksel savaşlar, 2008’in kazanan fotoğraf seçimlerinde geniş çaplı olarak temsil ediliyor. Çin’deki büyük deprem, Myanmar’daki kasırga, Rusya ve Gürcistan arasındaki çatışmalar ve hatta Şili’deki amansız yanardağ patlaması fotoğraflarda görünüyor. Her ne kadar haberler çoğu zaman ürkütücü olsa da bütün fotoğrafların bizi korkutması gerekmiyor. Portre, doğa, spor, sanat ve eğlence kategorilerinde dünyamızın canlı renk ve kültürlerinin keyfine varıyoruz. Umuyoruz ki bu fotoğraflara bakarken, günümüz basın fotoğrafçılığının zenginliği karşısında siz de biz jüri üyeleri kadar sarsılır, keyif alır ve meraklanırsınız.Bizim için sürekli olarak kaydı tutulan bu müthiş görsel tarih sayesinde, geleceğe karşı boyun eğdiğimiz kadar yürekleniyoruz da.Başkan: MaryAnne Golon, ABD, Danışman Fotoğraf EditörüAkinbode Akinbiyi, Nijerya, Fotoğrafçı, Yazar ve KüratörPatrick Baz, Fransa/Lübnan, Ortadoğu’dan Sorumlu Fotoğraf Şefi, Agence France-PressePeter Bialobrzeski, Almanya, Fotoğrafçı, LaifOlivier Culmann, Fransa, Fotoğrafçı, Tendance FloueErin Elder, Kanada, Dijital Medya Sorumlusu, The Globe and MailPer Folkver, Danimarka, Baş Fotoğraf Editörü, PolitikenDavid Friend, ABD, Kreatif Geliştirme Editörü, Vanity FairAyperi Karabuda Ecer, İsveç/Türkiye, Fotoğraftan SorumluBaşkan Yardımcısı, ReutersVolker Lensch, Almanya, Fotoğraf Bölümü Başkanı, SternRicardo Mazalan, Arjantin, Fotoğrafçı, The Associated PressArianna Rinaldo, İtalya, Fotoğraf Editörü, D La Repubblica delle Donne ve Genel Yayın Yönetmeni, OjodePezSujong Song, Güney Kore, Serbest Fotoğraf EditörüSekreter: Daphné Anglès, Fransa/ABD, Avrupa FotoğrafKoordinatörü, The New York TimesSekreter: Stephen Mayes, Birleşik Krallık, İdari Müdür, VII Photo Agency