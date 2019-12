World Press Photo Atölyesi İstanbul’da…

T24 - World Press Photo, Ortadoğulu ve Kuzey Afrikalı (MENA) foto muhabirlerine yönelik düzenlediği “çevrimiçi ve yüz yüze eğitimden oluşan atölye”nin yüz yüze ayağını gerçekleştirmek üzere, 4 ila 8 Şubat tarihleri arasında Türkiye’de bulunuyor. Atölyenin organizasyonunu Fotoğraf Vakfı ve Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi bir arada gerçekleştiriyor.





Bir hafta sürecek atölyeyi fotoğrafçılar Rula Halawani, Aladin Abdel Naby, Emilio Morenati ve konuk eğitmen olan Paul Lowe yürütecek. Online eğitim süresince edinilen bilgilere odaklanılması, bilgilerin gözden geçirilmesi ve katılımcılara çalıştıkları fotoğraf projeleri ile ilgili yüz yüze “koç”luk yapılması hedeflenen atölyede, bir gün boyunca dış çekim yapılması da planlanıyor.



World Press Photo, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Atölyesi’nin ilk oturumu,

4 Şubat Perşembe günü, saat 09.00’da Galata Fotoğrafhanesi’nde yapıldı. Program AP fotoğrafçısı olan Emilio Morenati’nin sunumu ve Rula Halawani’nin sunuşu ile devam etti.



7 Şubat Pazar günü, saat 16.30’da ise, Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi Basın Fotoğrafçılığı ve Belgesel Fotoğraf Programı katılımcıları ile MENA Atölyesi katılımcıları bir araya gelecek ve tanışma imkânı bulacak. Katılımcılara World Press Photo Eğitim Departmanı Proje Yöneticisi Eefje Ludwig tarafından World Press Photo hakkında bilgi verilecek ve fotoğrafçı Emilio Morenati tarafından bir fotoğraf sunumu yapılacak.



MENA Atölyesi, 8 Şubat Pazartesi günü, değerlendirme toplantısı ve atölye katılımcıları ile birebir yapılacak olan görüşmelerden sonra sona erecek. Atölyenin sonunda ise, katılımcılar arasından seçilecek beş kişi Hollanda’da fotoğraf eğitimlerine devam edecek.



Rula Halawani: 1964 yılında doğu Kudüs’te doğdu. İngiltere Westminster Üniversitesi’nde MFA’da fotoğraf üzerine master yaptı. Kudüs’te yaşıyor. Bugüne kadar pek çok solo ve karma fotoğraf sergisine katıldı. Bunlardan bazıları Duvar (2006, The Wall. The Khalid Shoman Foundation, Amman, Jordan), Mahremiyet (2004, Intimacy. Khalil Sakakini Cultural Center, Ramallah, Paletsine), Kudüs (2002, Jerusalem, The warm light still there. Museum of the City of Rome, Italy)



Aladin Abdel Naby: 20 yıl süre ile Reuters Haber Ajansı’nda foto muhabirlik yaptı. 1986–2006 yılları arasında Kuzey Afrika ülkeleri, Afrika, İran, Irak gibi ülkelerdeki en önemli olaylarda fotoğraflar çekti.



Emilio Morenati: AP fotoğrafçısı olan Emilio Morenati, Ağustos 2009’da seçimleri fotoğraflamak üzere gittiği Afganistan’da ayağından ciddi olarak yaralanmıştı.



Burhan Kaya (MİHA)