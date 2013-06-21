World Political Forum İstanbul'da

İstanbul’da 26 Haziran’da başlayacak World Political Forum, Dünya’nın gözlerini bir kez daha İstanbul’a çevirecek.

Gezi Parkı protestolarıyla dünyanın gündemine oturan İstanbul, 26 Haziran’da başlayacak World Political Forum’la bir kez daha ilgi odağı olmaya aday. Forum’un konukları arasında yer alan David Miliband “Telekulak skandalı”yla dinlendiği anlaşılan G-20 zirvesi sırasında İngiltere Dışişleri Bakanıydı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığındaki Türk heyetin dinlendiği skandal için Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen Miliband’ın neler söyleyeceği merak konusu.

Gezi Parkı protestolarının da Wall Street’ten İstanbul’a “Occupy” başlığı altında tartışılacak. Ayrıca Suriye muhalefetinin bir numaralı ismi George Sabra da Forum’un konuşmacıları arasında yer alıyor. Temmuz ayında Cenevre’de başlaması beklenen “Suriye görüşmelerinden” hemen önce İstanbul’da World Political Forum’da bir araya gelecek olan Suriye muhalefetinin önde gelen isimleri, Suriye’de kargaşanın geleceği ve barış olasılığı konusunda önemli ipuçları verecek.

World Political Forum’un konukları arasında yer alan Kolombiya eski Devlet Başkanı Andres Pastrana ülkesinin FARC gerillaları ile otuz yıldır sürdürdüğü savaşta “Barış sürecini” başlatan isim olmuştu. Pastrana’nın girişimleri kesintiye uğrasa da Oslo’da yeniden başlayan görüşmeler için basamak oluşturmuştu. Pastrana Türkiye’de Akil Adamlar üzerinden yürütülen Barış Süreci için çok şey söyleyebilir.

World Political Forum bu yıl “Yeni ve Adil Bir Dünya Düzeni” ana başlığı altında düzenlenen 24 farklı oturumda çevre ve enerji yatırımlarından su sorununa, sağlıkta sürdürülebilir politika arayışlarından, küresel ekonominin geleceğine kadar pek çok sorunu masaya yatıracak.

Dünya Başkenti İstanbul

26-28 Haziran tarihleri arasında, İstanbul WOW Hotel Convention Center’da gerçekleştirilecek World Political Forum’a 60 ülkeden 200 konuşmacı ve 1000’den fazla yüksek profilli izleyici katılacak. World Political Forum, medeniyetleri ve kültürleri buluşturan İstanbul’u dünyanın geleceğiyle ilgili kararların alındığı bir “dünya başkentine” taşımayı hedefliyor.

İş dünyası için ‘The İstanbul Network’

Geçen yıl iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren, farklı ülkelerin olanaklarıyla çok taraflı iş ilişkilerine ve ikili-üçlü anlaşmalara zemin hazırlayan World Political Forum, bu yanıyla iş dünyası için “İstanbul Network Kulübü” özelliğini de giderek geliştiriyor.

World Political Forum’un yüksek profilli katılımcıları bu yıl da dünyanın önde gelen sorunları hakkında “vizyonlarını” paylaşırken, dünyanın farklı coğrafyalarındaki yeni partnerlerle yeni bağlantılar kurma ve iş olanaklarını geliştirme fırsatı bulacak.

Yeni ve Adil Bir Düzen

World Political Forum Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç “Dünyanın herkesi kucaklayan yeni bir düzene ihtiyacı var. İnsanların özgürce düşünebildiği, yönetime katılabildiği, ürettiği ve üretimden adilce pay alabildiği bir düzen. Bu düzenin çok taraflılık, katılımcılık ve adil bir ekonomik sistemi de kapsayan kültürel bir birliktelik içermesi gerekiyor. Bunun için de yeni bir anlayışa, uluslararası ekonomik ve diplomatik örgütlerin yeniden yapılanmasına ihtiyaç var. World Political Forum bu arayışın önemli bir parçası” dedi.