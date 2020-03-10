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Dünya

World of Tanks'in yaratıcısı Rusya'da siyasi parti kuruyor

Partinin adı, "Direkt Demokrasi" olacak

10 Mart 2020 13:57

T24 Dış haberler

Kısa süre önce bilgisayar oyunu tasarımcılığından çekildiğini duyuran World of Tanks'in yaratıcılarından Vyaçeslav Makarov, siyasete girmeye karar verdi. 

Rus oyun sektörünün efsanelerinden 40 yaşındaki Makarov, Moskova'daki bir teknoloji konferansında 'Direkt Demokrasi Partisi'ni kuracağını açıkladı.

AFP'ye konuşan Makarov, teknolojinin siyasette daha direkt bir rol alması gerektiğini ifade ederek, "siyasi sistemin teknolojik açıdan tarihinin geçtiğini" ifade etti.

Makarov, kuracakları partinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yanında da, karşısında da yer almayacağını" dile getirdi.

Moscow Times'ın aktardığına göre bazı uzmanlar, yeni partinin kuruluşunun muhalefeti bölmek için Kremlin tarafından desteklenmiş olabileceğini ileri sürdü.

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