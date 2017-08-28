World Finance: Türkiye’nin en iyi emeklilik fonu yöneticisi Ak Portföy

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Yatırımcılarının tasarruflarını \"güven ve yüksek performans\" prensibiyle yönetmeyi temel ilke olarak benimseyen Ak Portföy\'ün başarıları, uluslararası düzeyde de dikkat çekiyor. Dünyanın önde gelen finans dergilerinden World Finance, \"Emeklilik Fonu Ödülleri 2017 – (Pension Fund Awards 2017)\" kapsamında, Ak Portföy’ü \"Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi\" seçti.

World Finance, prestijli ödüllerin açıklandığı son sayısında, dünyada 60 yaş üstü nüfusun 1950 yılında yüzde 8 düzeyindeyken, 2017\'de yüzde 12\'ye yükseldiğine dikkat çekti. Kurum, bu oranın 2050 yılında yüzde 22 ile neredeyse iki katına çıkacağını vurgulayan yazısında, yatırımcıların emeklilik dönemlerindeki yaşam standartlarının korunması açısından emeklilik tasarruflarının ve bu tasarrufları yönetmenin gittikçe önem kazandığını belirtti.

Alp Keler: Başarı çok bileşenli bir denklem

Ak Portföy olarak, World Finance, \"Emeklilik Fonu Ödülleri 2017 – (Pension Fund Awards 2017)\" kapsamında, \"Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi\" seçilmelerini, \"Bu ödülü almak bizim için tesadüf olmadı... Güçlü organizasyon ve takımımız , profesyonel yatırım süreçlerimiz ve entegre risk yönetimi çok önemli kriterler” diye açıklayan Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler, CFA,

\"Başarı,çok bileşenli bir denklem. İşin birinci kısmında, teknik kabiliyetleriniz ve süreçleriniz var\" dedi ve ekledi:

\"Diğer tarafta ise müşterinizin gereksinimlerini anlamak ve stratejik bir çözüm ortağı olmak. Pazardaki algınız, konumlanmanız ve temel stratejiniz büyük bir oyuncu olarak önemli.

\"Birçok varlık sınıfında yatırım hizmeti sunarak her bir varlık sınıfı için alanında uzmanlaşmış, uluslararası yatırım tecrübesine sahip, dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik altyapılarını oluşturmuş ve uluslararası sertifikasyonlara sahip insan kaynağımız ile en etkin şekilde portföy yönetimi süreçlerini yürütüyoruz.

\"Yatırım süreçlerimizde güncel makroekonomik ve finansal gelişmeler ışığında niteliksel ve sayısal analizler gerçekleştirilerek oluşturulan farklı vadelerdeki stratejiler ve doğru risk-getiri bakış açısı ile optimal varlık seçiminin gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz.

\"Global standartlardaki yatırım süreçleri entegre risk yönetim anlayışı ile desteklenirken, İç Kontrol Sistemleri ile tüm yapı, portföy yöneticilerinden bağımsız olarak denetleniyor.

\"Yaratılan etkin organizasyon yapısı sürdürülebilir yüksek performansa dönüşüyor. Ak Portföy bu yapısıyla portföy yönetim sektörünü global standartlara taşıyor.\"

\"Emeklilik fonları finansal sistemin kalbidir\"

Emeklilik fonlarını, \"Tüm dünyada uzun vadeli kaynak ihtiyacını karşılayan temel yapı taşı\" diye nitelendiren Alp Keler, \"Orta ve uzun vadeli yatırımların yönlendirildiği bu enstrümanlar piyasaların istikrarına önemli katkılarda bulunduğu gibi, kamu ve özel sektöre ciddi kaynak sağlayarak ekonomimizin gelişmesine destek olurken yatırımcılarına da bu gelişmeden pay alabilmelerini sağlıyor\" dedi ve şöyle devam etti:

\"Temel amacımız tasarruf sahiplerinin birikim ve yatırımlarına değer katmak\"

\"Tasarruf sahiplerinin birikimleri gelecek hayallerinin garantisi. Bu sorumluluğun bilinciyle onların yatırımlarına değer katıyoruz.

\"Ülkemizde sürdürülebilir ekonomik gelişme için hızlı büyümeye, hızlı büyüme için sermaye birikimine ve sermaye birikimi için ise tasarrufa ihtiyacımız var.

\"Gelişmiş ekonomilerde tasarrufların ve birikimlerin önemli bir kısmı emeklilik ve yatırım fonlarında değerlendiriliyor.

\"Ak Portföy olarak temel amacımız birikim ve yatırımlara değer katarak Türkiye ekonomisine doğrudan kaynak sağlayıp büyümeyi desteklemek.

\"Son iki yıldır yüksek reel getiri sağlayan emeklilik sistemi özellikle Türkiye ekonomisinin iyi performans gösterdiği dönemlerde yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

\"31 Temmuz 2017 itibarıyla, son iki yılda ortalama getiriler yüzde 22.2 olarak gerçekleşirken enflasyon yüzde 15.1 oldu.

\"Gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, emeklilik yatırımlarında alternatif enstrümanlara ihitiyacımız var.

\"Ak Portföy olarak, farklı varlık sınıfları ve temalarda yeni ürünleri sürekli geliştiriyor ve sektörün en geniş yatırım evrenini yatırımcılara sunuyoruz.

\"Gayrimenkul ve Girişim sermayesi yatırım fonları da bunlara örnek. Gayrimenkule yatırım yapmak Türk insanının genlerinde var.

\"Bu motivasyonu göz önünde bulundurarak, global emeklilik fonlarında ideal bir portföy çeşitlendirme aracı olan bu önemli varlık sınıflarını Ak Portföy’ün yatırım fonu evrenine ekledik.\"

Girişim sermayesi açısından bakıldığında ise Türk yatırımcısının dinamik, girişimci yapısı göz önüne alındığında, bu girişimlerin sermayelendirilmesine dayalı araçlara odaklanarak, sektörde bir ilk olan \"Ak Portföy Girişim Sermayesi Fonu\"nu kurduklarına işaret eden Keler, \"Fon, inovatif, yüksek büyüme potansiyeli olan KOBİ’lere doğrudan sermaye desteği sağlayarak ortak oluyor. Böylece Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yaratılan sermaye desteği ve sinerji ile büyüyen bu şirketlerin artan değerini fon sahiplerine yansıtmayı hedefliyor\" diye ekledi. (Fotoğraflı)

