Dünyanın önde gelen blog ortamlarından Wordpress elektronik saldırıya uğradı. Wordpress'in servis altyapısı sağlayıcılarından Cloudflare'ın bir yöneticisi, büyük bir botnet oluşturmak için böyle bir saldırı düzenlenmiş olabileceğini söyledi.

Botnet birden fazla bilgisayarın - çoğu zaman kötü bir niyetle - birbirine bağlanarak kullanılmasını ifade ediyor.

Saldırıyı düzenleyen yapının da çok büyük olduğu anlaşılıyor.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Wordpress'e karşı geçen haftadan bu yana "onbinlerce bilgisayarın bağlı tutulduğu bir ağ üzerinden" saldırı düzenleniyor.

Saldırıların tetiklendiği şebekeden "admin" kullanıcı adıyla, Wordpress kullanıcılarının hesaplarına yönelik şifre kırma girişimleri yapılıyor.

Wordpress geçen hafta aldığı kararla kullanıcılara daha güvenli, iki aşamalı giriş seçeneği sunmaya başlamıştı.