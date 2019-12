Word’de formül ve sonuçları aynı anda görün

Geçerli olduğu yazılım:

Word



Alan işlevinde değişiklik yaparken kod görünümüyle sonuç arasında sık sık geçiş yapmak durumunda kalıyorsunuz. Oysa metin düzenleme sırasında her iki görünümü de aynı anda izlemek işinizi kolaylaştırabilir.



Word 2000'de öncelikle Görünüm menüsünden normal görünümü etkinleştirmeniz gerekecek, daha önceki sürümlerde Normal ve Anahat görünümlerini kullanabilirsiniz. Öncelikle belge penceresini ikiye ayırın. Bunun için sağdaki kaydırma çubuğu üzerinden fare işaretçisini çift yatay çizgiye dönüşünceye dek yukarı taşıyın. Daha sonra sol tuşu basılı tutarak işaretçiyi aşağı doğru sürükleyin. Belge penceresinin boyutunu belirledikten sonra sol fare tuşunu serbest bırakın. Söz konusu pencere artık gri bir çizgi ile ikiye ayrılacak. Her iki bölgede de birbirinden bağımsız olarak hareket edebilirsiniz.



Gösterilecek metin alanını her iki pencerede de aynı işlevleri gösterecek şekilde seçin. [Alt] + [F9] tuş bileşimi tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapmanızı sağlayacak. Alttaki alana tıklayın. Belirli bir alana ait alan kodunu göstermek ya da gizlemek için [Shift] + [F9]'u kullanmalısınız. Bu sayede bir alanda sonuç, diğerinde kod gösterilecek. Oysa alan işlevine ait bağlam menüsünü kullandığınızda her ikisinde de aynı değişiklik yapılacak.



Sonuçta metin alanlarının birinde değişiklik yaptıktan sonra güncelleme için [F9]'u kullandığınızda sonucu diğerinden anında takip edebilirsiniz.



Dikkat! Belge ekranını bölme işlemini Pencere / Bölmeyi kaldır seçeneğiyle ya da gri bölme çizgisine çift tıklayarak durdurabilirsiniz.