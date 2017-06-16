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Kültür-Sanat

Woody Allen’dan yeni film

Senaryosunu kendi yazdığı ABD'li yönetmen Woodly Allen'ın yeni filmi 'Wonder Whell' 1 Aralık'ta Amerika'da gösterime girecek

16 Haziran 2017 15:13

Auter yönetmen Woody Allen’ın yeni 'Wonder Wheel'  1 Aralık'ta gösterime girecek.

Bugüne dek ‘Barselona, Barselona’, ‘Paris’te Gece Yarısı’, Annie Hall’, ‘Maç Sayısı’, ‘Yaramaz Harry’ gibi önemli yapımlara imza atan Allen'ın 47’nci filminin Türkiye'deki gösterim tarihi henüz belli değil.

 

Film 1950'lerde Coney Adası'nda geçiyor

 

Son olarak geçen yıl ‘Café Society’ filmi ile seyirci karşısına çıkan Allen, yeni filminin senaryosunu da kendi yazdı.

Dört Oscar ödüllü yönetmenin yeni filminde Kate Winslet, Juno Temple ve Justin Timberlake başrolleri paylaşıyor. Konusu henüz açıklanmayan ve kadrosunda Max CasellaDebi MazarJim BelushiGeneva CarrTony Sirico ve Steve Schirripa gibi isimleri de barındıran film, 1950'lerde Coney Adası'nda geçiyor.

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