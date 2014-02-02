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Dünya

Woody Allen'a üvey kızından taciz suçlaması

Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow'un The New York Times'a yazdığı açık mektup ortalığı karıştırdı

02 Şubat 2014 19:34

Amerikalı aktör ve yönetmen Woody Allen'ın evlat  edindiği Dylan Farrow, yedi yaşındayken üvey babasının kendisine tacizde bulunduğu iddia etti. 
Dylan, New York Times gazetesine gönderdiği açık mektupta, Allen'ın  yaptıklarının zaman içinde kendisini esir aldığını ifade ederek, "onun diğer  küçük kızlara yaklaşmasına izin verdiği için kendisini suçlu hissettiğini"  belirtti. 
Dylan Farrow, mektubunda, 1992 yılında ailenin Connecticut'taki evinde  Allen'ın kendisine "cinsel saldırıda" bulunduğunu ileri sürdü ancak ayrıntıya  girmedi. 
Farrow, Allen'ın başka taciz girişimlerinde de bulunduğunu ve  kendisini "sıkça hoşlanmadığı şeyleri yapmaya zorladığını" iddia etti. 
Dylan Farrow'un iddialarına internet sitesinde yer veren New York  Times, Woody Allen'ın konuyla ilgili yorum yapmayı kabul etmediğini bildirdi. 
Farrow'un ilk kez kamuoyuna açıkladığı taciz iddialarıyla ilgili daha  önce soruşturma başlatıldığı ancak ünlü oyuncuya suçlama yöneltilmediği  belirtiliyor. 

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