Woody Allen'a 17 milyon dolarlık teklif

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin belediyesi ile kentte faaliyet gösteren bir prodüksiyon şirketi, film çekimi için Amerikalı usta yönetmen Woody Allen'a 16,7 milyon dolar teklif etti.Folha de Sao Paulo gazetesindeki haberde, senaryosu Rio'da geçecek ve 2012'de çekilecek film için Conspiraçao Stüdyosunun, Allen'a 15 milyon dolar, Rio Belediyesinin de 1,7 milyon dolar ödeme teklifinde bulunduğu belirtildi.New York'u en iyi anlatan yönetmenlerden Woody Allen, daha önce Avrupa'da, Londra'da 'Match Point', Barselona'da 'Vicky Cristina Barcelona' filmlerini çekmişti.Sanatçının gelecek yıl Fransa'da bir film çekmesi bekleniyor.