Woods'un kazası evlilik tartışması mı?

T24- T24-

Hollywood dünyasına yönelik atlatma magazin haberlerle öne çıkan haber sitesi TMZ'nin, bir tanığın ifadelerine dayandırarak verdiği haberlere göre, Tiger Woods ile eşi Elin Nordegren kazadan hemen önce sert bir şekilde tartıştı.Elin Nordegren'in ünlü golfçü eşini 'başka bir kadınla ilişki yaşadığı' suçlamasıyla alevlenen tartışmada, Nodegren tırnaklarını Tiger Woods'un yüzüne geçirdi.Yüzü tırnak çizikleri içinde kalan Woods, evden uzaklaşmak için arabasına bindi.Ancak karısı elinde golf sopasıyla Woods'u izledi izledi ve golf sopasıyla Cadillac marka araca saldırdı.Aracın camlarının patlaması üzerine direksiyon hakimiyetini yitiren Tiger Woods, evinin hemen yakınındaki yangın musluğuna ve daha sonra komşusuna ait arazideki bir ağaca çarptı.Olaydan sonra baygınlık geçiren Tiger Woods'un bir süredir çektiği rahatsızlık yüzünden reçeteli ağrı kesici kullandığı, baygınlığın da bu ilaçlardan kaynaklandığı da öne sürüldü.Olay daha öncesinde tüm dünya medyasına "Tiger Woods'un aracıyla kaza yaptığı, mahsur kaldığı araçtan ancak eşinin yardımıyla çıkabildiği" şeklinde yansımıştı