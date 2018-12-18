WonderWomen'dan yazılımcı LGBTİ+'lara davet

Cinsel kimliği ve yöneliminden dolayı baskı gördüğü söyleyerek Türkiye’den ayrılıp Prag’a yerleşen Midori Koçak, yazılım alanında dışlanan ve düşük ücretle çalıştırılan kadın ve LGBTİ+’lar için bir dayanışma grubu kurdu.

WonderWomen isimli bu grup kadın ve LGBTİ+ yazılımcılara iş bulma, ekip kurma ve organizasyon konusunda aracılık edecek. Grup, Koçak’ın iki hafta önce başlattığı bir hareketle bir araya gelen 50 kişiden oluşuyor.

Ahval'den Süha Giray’a konuşan Midori Koçak WonderWomen’in yalnızca kadınlara değil LGBTİ+’larada açık olduğunu şu cümlelerde aktardı:

“WonderWomen, gender non conforming, non binary, trans, queer ve interseks bireylere de açık. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye’de kadın hareketinin güzel taraflarından birisi bu alt grupları dışlamaması. Yazılım alanında yurt içinde pek fazla queer üyemiz yok ama iyi örnekler oldukça artacaktır diye düşünüyorum. Avrupa’daki şirketler ekiplerinde farklı milletlerden insanların, LGBTİ bireylerin ve kadınların sayılarını artırmaya çalışıyorlar çünkü ekiplerin çeşitliliği arttıkça kârlılık ve ürün kalitesinin arttığı kanıtlanmış. Batılı şirketlerde bu politika haline gelmiş durumda.”

WonderWomen’a katılmak ya da yazılım alanında hizmet almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.