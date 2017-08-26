'Wonder Woman' Gal Gadot: Küçük meme ve küçük popo beni kötü oyuncu mu yapıyor?

Gişe rekorları kıran Wonder Woman filmindeki performansı ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken başrol oyuncusu İsrailli oyuncu Gal Gadot, Rolling Stones Dergisi’ne verdiği röportajda, “Kıvrımlı olmayan vücudunun role uygun olmadığı” eleştirilerine tepki gösterdi. Gadot, " Küçük meme ve küçük popo beni kötü oyuncu mu yapıyor?" diye sordu.

Derginin eylül sayısı için objektif karşısına geçen 32 yaşındaki oyuncu, “Gerçekçi olmak gerekirse, mitolojide Amazon kadınlarının tek memesi var... Yani ne yapmak lazım? Küçük memeli ve küçük popolu olmam beni kötü oyuncu mu yapıyor?” dedi.