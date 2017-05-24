Wonder Woman, 2 Haziran'da sinemalarda

DC süper kahramanlarının tek başına yer aldığı ilk sinema filmi olma özelliği taşıyan 'Wonder Woman', Türkiye'de 2 Haziran'da vizyona girecek. Filmin baş rolünü Gal Godot, yönetmenliğini Patty Jenkins üstleniyor.

Wonder Woman'da Gadot'un yanı sıra David Thewlis ve Robin Wright gibi oyuncular da rol alıyor. Warner Bros. Pictures, Tencent Pictures ve Wanda Pictures iş birliğiyle, Atlas Entertainment/Cruel and Unusual yapımı olan filmin yapımcılığını Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder ve Richard Suckle üstleniyor.

Filmin konusu...

Wonder Woman, korunaklı bir adada büyümüş, yenilmez bir savaşçı olmak üzere eğitilen Amazonların prensesi Diana'nın, adasından ayrılarak savaşların tamamını bitirmek için insanlarla omuz omuza savaşma ve tüm güçlerini keşfetme hikayesini konu alıyor.