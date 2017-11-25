Wome Akademi'den turizmde nitelikli iş gücüne destek

İSTANBUL, (DHA) - ORTADOĞU Grup, turizm sektöründeki markası Wome Deluxe ve Antalya Bilim Üniversitesi ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Antalya\'da gerçekleştirilen lansmanda; Ortadoğu Grup ve Antalya Bilim Üniversitesi arasında protokol anlaşması yapılarak Wome Akademi\'nin temelleri atıldı. Nitelikli iş gücüne her konuda destek verecek Wome Akademi’nin en büyük hedefinin ise; işini en iyi şekilde yapan turizm çalışanlarının sayısında artış yaşanması olarak açıklandı.

Ortadoğu Grup’un Wome Deluxe ve Antalya Bilim Üniversitesi ile, turizm sektörü için nitelikli iş gücü yetiştirme amacıyla ortaklaşa yürüttüğü Wome Akademi projesi, Antalya Wome Deluxe Hotel\'de yapılan lansmanla hayata geçirildi. Protokol dâhilinde akademinin eğitimlerinin gerçekleştirileceği Antalya Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile de iş birliği anlaşması yapıldı. Lansmana Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek ve Antalya Bilim Üniversitesi akademisyenleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Karataş ve yüzlerce öğrenci katıldı. Antalya Bilim Üniversitesi SEM Müdürü Murat Kaplan\'ın da Wome Akademi\'nin ilk dersini verdiği lansmanda üniversite öğrencilerine eğitim sertifikası verildi.

“OKULDA ÖĞRENDİKLERİMİ WOME AKADEMİ’DE PEKİŞTİRİYORUM”

Eğitimin hem kendisine hem de iş arkadaşlarına büyük katkı sağlayacağına değinen üniversite öğrencisi Seda Atan, “Hem okuyorum hem de çalışıyorum. Okulda öğrendiklerimi burada pekiştiriyorum. Wome Akademi ile kendimi daha da geliştiriyorum. Bazı arkadaşlarım mezun olduktan sonra iş bulma konusunda zorluk çekebiliyor. Ancak bu eğitimler sayesinde iş bulma olanakları daha fazla artacak. Çünkü burada öğrendikleri çok şey olacak” diye konuştu.

Eğitime katılan Emre Kandemir ise öğrencilerin kendilerini geliştirmesinde büyük katkı sağlayacak akademi ile ilgili, “İşimizi nasıl daha etkin bir şekilde yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgileri bize önceden verecek başarılı ve düşünülmüş bir eğitim platformu olacak” ifadelerini kullandı.

“WOME AKADEMİ’NİN AMACI ÖĞRENCİ, SİSTEM VE TURİZMDEKİ ÇALIŞMA ORTAMINI BİRLEŞTİRMEK”

Wome Akademi’nin öğrencilerin staj yapabilmesi ve kolayca iş bulabilmesi konusunda büyük katkı sağlayacağını belirten Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür, şöyle konuştu:

“Genelde insanlar öğrendiklerini uygulamaya koyma konusunda geç kalıyorlar. Ancak öğrenciler Wome Akademi ile yerinde uygulamalı eğitim alarak iş hayatına hazırlanacak. Wome Akademi’nin asıl amacı da öğrenci, sistem ve turizmdeki çalışma ortamını birleştirmek. Bu amaçla yola çıkan uygulamalı akademi, öğrencilerin gelecekteki tablolarının bir parçası haline gelmiş olacak.

“TURİZMDE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜN YETİŞMESİNE DESTEK OLACAĞIZ”

Yıldız Teknik Üniversitesi olarak Wome Akademi’ye eğitimsel destek sağlamak amacıyla katıldıklarını söyleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Karataş, “Bütün Türkiye’nin derdi nitelikli iş gücü yetiştirmek. Biz de turizm sektörüne nitelikli işgücü yetiştirme konusunda çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu bünyedeki bütün çalışanlara önce mesleki beceriler, daha sonra iş, yaşam ve yönetim becerileri konusunda bir yıllık bir planlama yapmak istiyoruz. Eğitimin dışında sektörün ve çalışanların problemlerini çözmek için de ciddi çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.”

“HER ŞEY DÂHİL ANTALYA HARİÇ ANLAYIŞI AKADEMİK EĞİTİMLER İLE ÇÖZÜLECEK”

Akademik eğitimler sayesinde yılda 10 milyon turist çeken Antalya’ya 2-3 yıl içerisinde yılda 20 milyon turist getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, “Antalya’da ‘Her şey dâhil Antalya hariç’ anlayışı hâkim. Ancak Antalya o kadar güzel ki; gelen turistlere Antalya’nın güzelliklerini anlatabilecek turizm çalışanlarının yetiştirilmesi lazım. Buna bu akademinin çözüm olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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