Wolfsburg'a imza atan Mario Gomez: Başarıya açım; Beşiktaş'a teşekkür etmek istiyorum

Beşiktaş'tan Bundesliga ekibi Wolfsburg'a imza atan Alman futbolcu Mario Gomez, "Başarıya açım ve burada başarabilirim. Wolfsburg'ta olmamın nedeni bu. İmkanlarımız mükemmel. Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takımda oynamak istiyordum" dedi.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Wolfsburg'un yüksek potansiyelli bir kulüp olduğunu dile getiren Gomez, "Bundesliga'ya dönmek istedim. Almanya ile bağlarımı kopartmamıştım. Başarıya aç durumdayım ve bu yüzden buradayım. Türkiye'de harika zaman geçirdim. Beşiktaş'a teşekkür etmek istiyorum. Buraya döndüğüm için mutluyum" dedi.