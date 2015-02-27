Wolfsburg turladı, Beşiktaş zoru başardı



UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya adını yazdırmayı başaran tek Alman takımı Wolfsburg oldu. ‘Kurtlar' 2-0 kazandığı maçın rövanşında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk oldu. 23 bin kişinin izlediği maçtan 0-0'lık sonuçla ayrılan Wolfsburg ilk maçın avantajıyla adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.

Alman temsilcisi özellikle kaleci Diego Benaglio'nun üstün performansıyla oyuna tutundu. İsviçreli file bekçisi maç boyunca yaptığı başarılı kurtarışlarla Lizbon ekibi forvetlerine gol izni vermedi.

Wolfsburg rakibi karşısında son 12 resmi maçı kazanmış olmanın güveniyle mücadele ederken akılda kalan en önemli pozisyonu 54'üncü dakikada Kevin de Bruyne'nin direkten dönen topu oldu.

Mönchengladbach'tan buraya kadar

Bir başka Alman temsilcisi Mönchengladbach ise 1-0 kaybettiği maçın rövanşında İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti. ‘Taylar' kupanın son şampiyonu karşısında ikinci maçtan da sahadan 3-2 yenik ayrılarak bu sezon için Avrupa defterini kapattı.

Konuk takım Martin Stranzl'in kendi kalesine (8.), ve Vitolo'nun 2 golüyle (26./79.) sonuca giderken Gladbach'ın gollerini Granit Xhaka (19.) ve Thorgan Hazard (29.) attı.

Ev sahibi takımda Xhaka 68'inci dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş'tan önemli başarı

UEFA Avrupa Ligi'nin Türk temsilcilerinden Beşiktaş üçüncü tura yükselirken Trabzonspor kupaya veda etti.

Kara kartallar 1-0 yenildiği maçın rövanşında güçlü İngiliz temsilcisi Liverpool'u penaltılar sonrası 5-4 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın 90 dakikalık bölümü Tolgay Arslan'ın 72'nci dakikada attığı şık golle 1-0 Beşiktaş lehine sona erdi ve ilk maçtaki skor eşitlenmiş oldu.

Ardından iki devreden oluşan 15'er dakikalık uzatma bölümüne geçildi. Burada da skor değişmeyince turu atlayacak olan takımın belirlenmesi penaltı atışlarına kaldı. Siyah-beyazlı takımda Demba Ba, Gökhan Töre, Veli Kavlak, Hutchinson ve Tolgay Arslan penaltı atışlarını gole çevirdi.

Liverpool'da da Labert, Lallana, Emre Can ve Allen atışları golle sonuçlandırdı. Ancak son penaltıyı kullanan Lovren topu auta atınca turu geçen taraf Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın galibiyeti Alman basınında

Bild gazetesi, eski Hamburglu Tolgay Arslan’ın 72’nci dakikada attığı golle skoru 1-0'a getirdiğini ve maçın uzatmalara gitmesini sağladığına dikkat çekti. Arslan’ın daha sonraki penaltı atışında da başarılı olduğu belirtilen satırlarda, Liverpool'da oynayan Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'in eski futbolcusu Emre Can’ın da penaltıyı gole çevirdiği ancak acı bir şekilde elendiği ifade edildi.

Alman haber ajansı ‘dpa' maçı abonelerine ‘Liverpool tarihi mekanda acı bir mağlubiyet aldı' sözleriyle verirken ‘Kırmızılar'ın ‘Atatürk stadı'nda Beşiktaş'a 5-4 biten penaltı atışları sonrası elendiğini yazdı. Ajans devamında Liverpool'un burada 2005'teki Şampiyonlar Ligi finalini Milan karşısında dramatik penaltı atışları sonrası kazandığını hatırlattı. Ayrıca Tolgay Arslan'ın attığı golle ilk maçtaki skoru eşitlediğini yazdı.

Sportbild internet sayfasında, "Arslan attı, Beşiktaş Liverpool’u eledi" başlığıyla verilen haberde, Hamburg'un eski futbolcusu Tolgay Arslan'ın Liverpool karşısında üstün bir futbol sergileyerek bir de gol attığını yazdı.

Trabzonspor'dan veda

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer Türk temsilcisi Trabzonspor ise sahasında 4-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalya'nın Napoli takımına konuk oldu. Karadeniz ekibi ikinci maçta da rakibine 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Maçtaki tek golü Jonathan de Guzman 19'uncu dakikada kaydetti.

Tur atlayan takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan maçlar sonunda adını son 16'ya yazdıran ekipler Dinamo Moskova, Zenit, Sevilla, Ajax, Dynamo Kiev, Villarreal, Beşiktaş, Floransa, Inter, Everton, Wolfsburg, Torino, Brügge, Dnipro, Napoli ve Roma olarak sıralandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü tur kuraları bugün TSİ 14:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Karşılaşmalar 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak.