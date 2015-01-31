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Wolfsburg, Bayern Münih'i silindir gibi ezdi

Bundesliga'da ikinci yarının ilk maçında Wolfsburg, ligin ilk yarısında sadece 4 gol yiyen ve yenilgisiz durumdaki Bayern Münih'i 4-1 mağlup etti

31 Ocak 2015 01:57

Bundesliga'nın 18. hafta maçında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında kalesinde sadece 4 gol gören Guardiola'nın ekibi, Wolfsburg deplasmanında darmadağın oldu. Yeşil-beyazlılar'a 4-1 mağlup olan Bayern bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Bundesliga'da ligin ikinci yarısı şok bir sonuçla açıldı; 2. Wolfsburg, lider Bayern Münih'i 4-1'le dağıttı.

Bayern Münih 4 Nisan 2009'da 5-1 yenildiği o Wolfsburg maçından bu yana Bundesliga'da hiçbir takımdan 3'ten fazla gol yememişti. Bavyera ekibi ayrıca ligin ilk yarısında 17 maçta kalesinde sadece 4 gol yerken rakibi karşısında 75 dakikada kalesinde 4 gol gördü.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 45. dakikalarda Bas Dost, 53 ve 71. dakikalarda Kevin de Bruyne attı. Bayern Münih'in tek golü 55. dakikada Juan Bernat'tan geldi.

Bundesliga'da ilk yenilgisini alan Bayern Münih, 45 puanda kaldı. İkinci sırada yer alan Wolfsburg bu sonucun ardından puanını 37'ye yükselterek, Bayern ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi.

Bayern Münih, gelecek hafta kendi sahasında Schalke'yi ağırlayacak. Wolfsburg ise gelecek hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

 

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